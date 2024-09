Scontro frontale tra due auto: due persone ferite

Cinigiano (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale 64, nel comune di Cinigiano, in località Borgo Santa Rita.

Ieri sera, alle 21.30, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente: nell’impatto, sono rimasti feriti i due conducenti.

Sul posto, sono intervenuti le ambulanze della Misericordia di Paganico e della Misericordia di Castel del Piano, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine.

Un uomo di 90 anni è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso di Grosseto, mentre una donna di 60 anni è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Siena con l’elisoccorso Pegaso2.