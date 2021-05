Lazzeretti: “La politica deve fare squadra per sostenere la ripresa del paese”

“La crisi dovuta alla pandemia ha nell’ultimo periodo accentuato le criticità che Arcidosso si trova ormai a dover affrontare da diversi anni, legate soprattutto al tessuto economico e sociale con la perdita di identità e la scomparsa di molteplici negozi ed attività produttive in genere“.

A dichiararlo, in una lettera aperta, è Alberto Lazzeretti, esponente della Lega e consigliere comunale del gruppo di opposizione Insieme per Arcidosso.

“Su temi strategici ed importanti come questi c’è bisogno di unire le forze e promuovere, a mio parere, un’azione congiunta e organizzata, lasciando da parte per un momento le differenze e le diversità nell’interesse della collettività che amministriamo – continua la nota -. E’ necessaria un azione politica di ampio respiro che non sia frutto di proclami e di urla e slogan contro tutto e tutti con il fine di accaparrarsi esclusivamente quello zero-virgola in più, ma che si concentri più sulla risoluzione dei problemi con un approccio serio alle questioni ed alle criticità. Tutto ciò senza manie di protagonismo e senza volersi mettere in evidenza a tutti i costi. Una forza politica seria deve proporre un’azione concreta e credibile, non sempre dire di no senza proporre mai nulla”.

“I temi su cui si può, e si deve, trovare una convergenza potrebbero essere il rilancio economico e turistico del paese, congiuntamente ad una gestione corretta e seria del fenomeno migratorio, con le problematiche ad esso legate, come l’occupazione degli immobili ed il loro sovraffollamento – spiega Lazzeretti -. Abbiamo proposte, persone e progetti da mettere in campo e da condividere che, se approfonditi e magari implementati con il contributo di tutti, possono veramente servire da volano per un rilancio. Il mio appello è rivolto a tutti coloro che hanno intenzione di promuovere un’azione credibile e seria, priva di una politica di proclami e slogan, che è inutile per la comunità in cui viviamo, perché non concreta se non da un punto di vista di consenso elettorale. Faccio quindi appello al sindaco ed a tutti i rappresentanti in consiglio comunale affinché riflettano su quanto detto sopra, in modo da poter affrontare gli ultimi tre anni che rimangono prima della fine del mandato concentrati nel dare delle risposte alla popolazione ed ai nostri esercenti“.

“Questo la gente chiede! E’ sufficiente vivere e frequentare quotidianamente il paese per percepirlo. Più difficile è farlo stando dietro una tastiera – termina la lettera -. Il mettere in evidenza sempre che tutto non va bene e che tutto fa schifo, senza proporre alcuna soluzione o rimedio, è controproducente e porta all’isolamento“.