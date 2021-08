Due giovani aggrediti nella notte da altri ragazzi: trasportati in ospedale

Due interventi del 118 a Follonica nella notte, il primo alle 23.27 in via Roma e il secondo alle 00.14 in via Fratti, per soccorrere due giovani aggrediti in strada da altri ragazzi.

Tutti e due i feriti, uno di 18 anni e l’altro di 20 anni, sono stati trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.