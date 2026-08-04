Dilettando Con Avis, la giovane Serena Marku trionfa a Magliano in Toscana

Magliano in Toscana (Gr) – Una piazza della Repubblica gremita, tanti applausi e un’atmosfera di grande entusiasmo hanno accompagnato la terza tappa della ventitreesima edizione di Dilettando con Avis, ospitata nel suggestivo borgo di Magliano in Toscana, grazie alla volontà dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Fusini.

Una serata che ha saputo unire spettacolo, promozione del territorio e solidarietà, con il costante richiamo ai valori dell’Avis e dell’importanza della donazione di sangue e plasma, resa possibile anche grazie al contributo di Fondazione CR Firenze. Ad aprire la manifestazione è stato il saluto istituzionale dell’assessore alla cultura Alessia Rossi, affiancata dall’assessore Chiara Tofanelli, che hanno dato il benvenuto al numeroso pubblico, sottolineando il valore di una manifestazione capace di promuovere i giovani talenti e, allo stesso tempo, valorizzare uno dei borghi più affascinanti della Maremma. A condurre la serata il giornalista Carlo Sestini, affiancato dall’immancabile Paco Perillo, dal simpaticissimo Tore e dalla brillante Francesca Magdalena Giorgi, protagonisti di siparietti divertenti che hanno scandito l’intera serata coinvolgendo il pubblico.

Ospite della puntata è stato il conosciutissimo attore e comico Eugenio Fagnoni, che con la sua ironia e la sua straordinaria capacità di improvvisazione ha conquistato la piazza, regalando momenti di grande comicità. Il livello artistico della serata è stato particolarmente elevato e la giuria ha avuto il difficile compito di scegliere i migliori tra dieci esibizioni molto diverse tra loro.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la dodicenne Serena Marku, che ha emozionato il pubblico con la sua intensa interpretazione del brano A Change Is Gonna Come, dimostrando maturità artistica e una vocalità sorprendente per la sua età. Secondo gradino del podio per Melissa Iovene e Noemi Governatori, protagoniste di una spettacolare esibizione al cerchio aereo che ha unito eleganza, tecnica e grande forza scenica. Terzo posto per il duo di danze latino-americane Solo Latin, formato da Chiara e Beatrice, che con samba, rumba e jive hanno coinvolto il pubblico con energia, precisione e simpatia.

Il Premio Simpatia è stato invece assegnato alle giovanissime G&G, ovvero Giorgia e Giada, che con la loro spontaneità, il loro entusiasmo e la loro amicizia hanno conquistato il cuore degli spettatori. Sul palco si sono alternati anche il sassofonista Fabio Ligi, il duo chitarra e voce formato da Giulia Imeneo e Stefano Ancheta, la ballerina Janette Davitti, il cantante Giovanni Cerbone, la cantante Alexia Gaudioso, lo scrittore Cristiano Benci, che ha proposto un intenso momento dedicato alla sua produzione letteraria, regalando al pubblico una serata ricca di musica, danza, spettacolo e cultura.

“Ogni puntata di Dilettando – commenta Carlo Sestini – dimostra quanto talento esista nei nostri territori. La partecipazione del pubblico e la qualità degli artisti confermano che questa manifestazione continua ad essere un’importante vetrina per tanti giovani e meno giovani che vogliono condividere la propria passione. Un ringraziamento va al Comune di Magliano in Toscana, agli assessori Alessia Rossi e Chiara Tofanelli, a tutti i volontari, agli sponsor e soprattutto al pubblico che continua a seguirci con tanto affetto.”

La puntata sarà trasmessa mercoledì 5 agosto alle ore 21.30 su Toscana Tv, con replica giovedì 6 agosto alle ore 00.30. Su Siena Tv andrà invece in onda sabato 29 agosto alle ore 21 e domenica 30 agosto alle ore 14. Grazie alla rete di emittenti che da questa edizione diffondono il programma in tutta Italia, la puntata sarà visibile anche fuori regione su Teleclub Italia, TVA Campania, Telemarche, Teatro Tv, Novawebtv, Meta Tv, Trentino News e TreNews, contribuendo ancora una volta a promuovere il talento degli artisti e le bellezze della Maremma ben oltre i confini della Toscana.