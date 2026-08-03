“The sound of the strings”: Alessandro Golini e Paolo Batistini in concerto

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il violino di Alessandro Golini e la chitarra di Paolo Batistini con “The sound of the strings” a “Note al chiaro di luna”, il festival organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia. L’appuntamento è per martedì 4 agosto alle 21.15 alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia.

Ingresso al museo: 8 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it o chiamare i numeri 0564.927244 (Casa Rossa Ximenes) oppure 0564.933678 (Ufficio Iat). Per raggiungere Casa Rossa Ximenes è disponibile anche il servizio navetta gratuito “Dal mare al museo”: anche in questo caso per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Iat (tel. 0564.933678; e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).

Il concerto

“The sound of the strings” è il progetto musicale – che ha dato vita anche a un album in studio – nato dall’incontro tra il virtuosismo del violino di Alessandro Golini e la sensibilità della chitarra di Paolo Batistini. Un duo acustico che propone un dialogo musicale intimo e travolgente, capace di spaziare tra generi apparentemente lontanissimi. Attraverso i loro strumenti, infatti, i due musicisti reinterpretano in chiave inedita grandi classici del pop, storici brani rock, atmosfere legate al tango di Piazzolla, colonne sonore cinematografiche e persino iconiche tracce della musica elettronica e dance.

Alessandro Golini, grossetano, è un violinista eclettico, noto per la sua capacità di far dialogare il violino classico con generi moderni come il jazz, il gipsy, il pop e il rock. Ha studiato al Conservatorio “Mascagni” di Livorno e si è perfezionato con maestri di fama internazionale. Ha collaborato – tra gli altri – con Massimo Ranieri, Giorgio Albertazzi, Rocco Papaleo, Stefano Fresi, Sergio Cammariere e Paolo Belli.

Paolo Batistini, follonichese, è un chitarrista acustico, arrangiatore e compositore acclamato per la sensibilità interpretativa e la pulizia del tocco. Si è diplomato in chitarra classica, ma fin da subito ha sviluppato una forte passione per la chitarra acustica e le tecniche contemporanee. Ha lavorato a lungo con il cantautore e attore Sergio Sgrilli, curando la direzione musicale e gli arrangiamenti di numerosi spettacoli teatrali, tour di concerti e show comici e musicali, tra cui progetti legati a Zelig.

Nella foto: il duo “The sound of the strings”