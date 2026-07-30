Cantautorato d’autore unito al vernacolo toscano: sul palco della Cava salgono i Gatti Mézzi

Grosseto. Sagaci, ironici, orgogliosamente toscani: arrivano alla Cava di Roselle, per la rassegna “Flux”, i Gatti Mézzi, venerdì 31 luglio, alle 21.30, con una tappa del loro tour estivo che li sta portando dalla Garfagnana alla Maremma e ritorno.

Una tournée che vede la storica formazione iniziale in duo alternarsi a quella in quintetto, come accadrà nel teatro naturale di Roselle e che propone una serata che è ponte tra passato e presente.

Il concerto

In un dialogo continuo tra le radici linguistiche del territorio toscano e le sonorità contemporanee, tra il dialetto e i temi sociali, i Gatti Mézzi propongono un articolato intreccio che ha ispirato una generazione celebrando personaggi ai margini e diventando, così, iconico. Un’operazione artistica che conferma la band come uno dei progetti più interessanti e originali della canzone italiana.

“In scaletta – dichiarano Francesco Bottai e Tommaso Novi – ci sono tutti i missili e le follie del primissimo periodo, l’arguzia e l’ironia dei monologhi, le raffinatezze, i colori e i bianco e nero di quasi 10 anni di dischi e concerti. Guardando un banco d’acciughe al tramonto ci siamo resi conto che le canzoni sono figlioli bellissimi e innocenti e così ci è venuta voglia di festeggiare insieme a voi”.

La cifra resta il cantautorato irriverente e colto, il repertorio sarà ancora rinnovato da brani che tornano dopo anni.

Dal vivo, a fianco di Tommaso Novi e Francesco Bottai, fondatori e anime pulsanti dei Gatti Mézzi, autori del progetto, suoneranno gli storici collaboratori Matteo Consani, Matteo Anelli, Mirco Capecchi, musicisti di straordinaria sensibilità, che da anni contribuiscono a arricchire l’identità musicale della band.

Durante le serate della rassegna “Flux” sarà attivo, dalle 19.30, il punto ristoro alla Cava di Roselle, dove sarà possibile acquistare bevande e panini.

I prossimi appuntamenti di “Flux”

Lo spettacolo continua sabato 1° agosto con “Alla scoperta di Morricone volume III”, il tributo al maestro dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno, per concludersi lunedì 3 agosto con l’atteso “Francesco”, lo spettacolo di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi dedicato a San Francesco nell’ottocentesimo anniversario della sua morte.

La rassegna “Flux” è organizzata da M.Arte e dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, con il patrocinio del Comune di Grosseto, il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il sostegno di Conad, negozi di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

I biglietti per gli spettacoli di “Flux” sono disponibili sul sito e nei punti vendita TicketOne e all’indirizzo www.marte.18tickets.it.

Foto di Andrea Dani