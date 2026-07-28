Strada del Cipressino: la Regione approva l’aggiornamento degli interventi prioritari

Grosseto. Aggiornati gli interventi prioritari da realizzare lungo la strada regionale 64 del Cipressino rispetto a quanto stabilito nell’Accordo del 2024 (aggiornato nel 2025) che destinava all’adeguamento e messa in sicurezza della strada 65 milioni di risorse Fsc 2021-27.

La Giunta regionale toscana ha deliberato i nuovi interventi su cui far convergere i finanziamenti nel corso della sua ultima seduta, a seguito di una riunione – avvenuta nelle settimane scorse – tra la Regione ed i rappresentanti dei territori, tra cui la Provincia di Grosseto e i sindaci dei Comuni di Civitella Paganico, Cinigiano, Castel del Piano, Arcidosso e Santa Fiora.

Sono state indicate come nuove priorità, per i quali necessitano interventi urgenti, i seguenti tratti:

tratto dal termine dell’incrocio esistente con la S.P. 47 all’inizio dell’incrocio con la S.P. 07 Cinigianese. Importo stimato complessivo 7 milioni di euro;

tratto tra il Km 5+600 circa al Km 8+300 circa con la previsione del rifacimento dell’impalcato del ponte adeguato alla categoria della strada. Importo stimato complessivo 35 milioni, da realizzare anche per stralci;

tratto che interessa le intersezioni con la S.P. 51 di Porrona e la S.P. 52 Orcia, dal Km 12+300 circa al Km 14+500 circa. Importo stimato complessivo euro 16 milioni;

tratto tra i Km 18 e 19 di adeguamento a F2 e realizzazione di una corsia di arrampicamento per veicoli lenti. Costo stimato 5 milioni di euro;

redazione di una relazione sullo stato del viadotto della Zancona da trasmettere alla Provincia al fine della condivisione degli interventi da attuare ed alla quantificazione delle risorse necessarie per la risoluzione delle problematiche.

“La Strada Regionale 64 del Cipressino è un’arteria vitale, che connette l’Amiata al resto della regione – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani -. Curandone l’adeguamento e la messa in sicurezza si contribuisce a garantire lo sviluppo economico di questo territorio e il diritto alla mobilità dei suoi cittadini”.

“Con il presidente Giani e la Giunta – ha aggiunto l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni – abbiamo fatto in modo di dare concretezza a 65 milioni di investimento, finanziando quelle opere che i rappresentanti dei territorio hanno ritenuto più urgenti in questo momento. Tra questi l’allargamento della carreggiata fino a 8,5 metri per eliminare i tratti più stretti e pericolosi, oltre a nuove barriere, asfalti e segnaletica. Seguiremo passo passo questo cantiere, che potrà rendere l’Amiata sempre più accessibile, sicura e connessa”.

Si ricorda che l’intervento sulla S.R. 64 Cipressino è compreso tra nell’Accordo per la coesione tra Regione Toscana e Governo, recepito con Delibera Cipess 28/2024.