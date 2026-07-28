Mercato immobiliare: Grosseto cresce oltre la media regionale

Grosseto. La provincia di Grosseto si distingue nel panorama immobiliare toscano per la particolare vitalità del proprio mercato, registrando nel 2025 risultati sensibilmente superiori alla media regionale.

È quanto emerso nel corso della riunione del Comitato consultivo tecnico dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, alla quale ha partecipato Serena Badiali, presidente provinciale di Fiaip Grosseto, in rappresentanza della Federazione italiana agenti immobiliari professionali.

I dati

“Dai dati presentati – spiega Badiali – si evidenzia come nel 2025 la provincia di Grosseto abbia registrato 4.375 transazioni normalizzate, con un incremento del 14,4% rispetto al 2024. Un risultato molto significativo, soprattutto in relazione alla crescita media regionale che si attesta al 9.4%”.

La provincia evidenzia pertanto una performance quasi doppia rispetto al dato complessivo della Toscana, collocandosi tra i territori regionali caratterizzati dalla maggiore dinamicità del comparto residenziale. “Particolarmente rilevante – prosegue Badiali – l‘andamento del litorale nord, che comprende realtà come Follonica e Castiglione della Pescaia, dove le compravendite sono aumentate del 26,5%. Positivo anche il dato relativo al territorio comunale di Grosseto, che ha registrato nel 2025 una crescita delle transazioni pari a circa il 21%, accompagnata da una sostanziale stabilità delle quotazioni”.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati anche i dati relativi al primo semestre 2026, che confermano una generale tenuta del mercato provinciale, con situazioni positive o stabili soprattutto nei comuni a maggiore vocazione turistica e nelle aree costiere e collinari.

“Massa Marittima, in particolare – sottolinea Badiali –, ha registrato un incremento delle quotazioni dello 0,95% rispetto al semestre precedente, mentre continuano a mantenere valori significativi Follonica, Castiglione della Pescaia, Capalbio, Monte Argentario e numerosi centri dell’entroterra maremmano”.

E i dati presentati all’incontro sono confermati, secondo Badiali, dall’esperienza concreta degli operatori immobiliari: “L’analisi presentata dall’Agenzia delle Entrate è pienamente in linea con quanto abbiamo potuto riscontrare nel corso dei primi sei mesi dell’anno. La movimentazione del mercato è positiva e si registra un interesse crescente, soprattutto da parte degli acquirenti stranieri, nei confronti dei borghi e delle proprietà situate nell’entroterra”.

Un orientamento che, secondo la presidente di Fiaip Grosseto, non è riconducibile solamente alla qualità paesaggistica e architettonica del territorio “ma anche – aggiunge Serena Badiali – alla crescente attenzione verso la vivibilità, il clima e la possibilità di trovare contesti autentici, riservati e ben collegati. La domanda internazionale rappresenta ormai una componente sempre più consistente del nostro mercato. Gli acquirenti stranieri guardano con interesse non soltanto alla costa, ma anche ai territori collinari, ai borghi storici e alle aree interne della Maremma, che continuano a esprimere un patrimonio immobiliare di particolare valore”.

Nel corso dell’incontro è emerso inoltre un andamento positivo del mercato delle locazioni nel capoluogo. “Nel 2025 sono state registrate 1.396 abitazioni locate – dichiara Badiali –, con un incremento del 4,6% rispetto all’anno precedente. La tipologia prevalente è risultata quella dei contratti agevolati di lungo periodo, che rappresentano il 62,5% del totale”.

“Il confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e professionisti del settore è fondamentale e la nostra partecipazione al Comitato consultivo tecnico permette proprio di mettere in relazione i numeri raccolti con l’esperienza quotidiana di noi operatori del settore – commenta Badiali -. La provincia di Grosseto sta mostrando una capacità di attrazione superiore alla media regionale e questo è un risultato che deve essere interpretato con equilibrio, ma anche valorizzato attraverso professionalità, competenza e una conoscenza approfondita delle diverse realtà territoriali”.