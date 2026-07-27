Giuliano Amato, Concita De Gregorio, Vinellando, musica e teatro: tutti gli eventi di agosto

Magliano in Toscana (Grosseto). Anche il mese di agosto a Magliano in Toscana sarà ricco di eventi, grazie al cartellone estivo realizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni e altre realtà culturali del territorio. Musica, teatro, danza, cinema, momenti di festa e occasioni di incontro: sono tante le proposte messe in campo per incontrare i gusti dei residenti e dei turisti.

Il programma

Il mese si aprirà sabato 1° agosto con tre appuntamenti: alle 19 lo spettacolo di “Face Off Dance”; un nuovo appuntamento con il Festival di MusicAntica Magliano, alle 21 al Giardino del Torrione, con “Storie di Napoli”, progetto di MusicAntica Magliano Young a cura di Patrizia Varone (informazioni su https://www.musicanticamagliano.it); la cover band dei Nomadi in piazza della Repubblica.

Domenica 2 agosto a Montiano, in piazza Cappellini alle 18.30, la cooperativa Le Orme presenta “Danza tra storie e paesaggi di Maremma”, mentre alle 21.30, in piazza Plebiscito, Dianora Tinti presenta il suo ultimo libro “Sopravvivere non basta” (Piemme).

Il programma proseguirà martedì 4 agosto con il concerto dei Madrigalisti all’abbazia di San Bruzio, in cui di recente è stata inaugurata la nuova, suggestiva, illuminazione, mentre mercoledì 5 agosto, alle 21.15, arriva il cinema all’aperto in piazza Plebiscito a Montiano con la proiezione di “La storia del Frank e della Nina”, che rientra in un progetto promosso da Arci comitato provinciale di Grosseto.

Giovedì 6 agosto grande attesa per l’evento “Sax & Friends – Voci e note per la vita”, con Riccardo Stringardi e la collaborazione della Proloco di Magliano, iniziativa di beneficenza che prevede anche l’estrazione di premi.

La pieve di San Martino si anima venerdì 7 agosto, alle 21, con “Biagio nella pieve”, organizzato dalle Muse del Nespolo; intanto, dalle 21.30, in piazza della Repubblica a Magliano, si balla con l’esibizione della Fa Dance Academy.

Sabato 8 agosto torna il festival MusicAntica Magliano con “Musica al tempo del Granduca”, nel Giardino del Torrione alle 21.15, mentre al bar Kaleidos, dalle 21.30, c’è Salvo Falcone.

Appuntamento con il XV festival Teatro nel Bicchiere domenica 9 agosto, dalle 21.30, quando l’abbazia di San Bruzio accoglie il balletto civile “Furioso”.

Lunedì 10 il corpo bandistico “G. Verdi” si esibirà in concerto, alle 21.30, al Giardino del Torrione, mentre la sera successiva, l’11 agosto torna il Teatro nel Bicchiere con “Interlude” del Circo Zoè, in piazza Plebiscito a Montiano.

Il 13 agosto concerto sotto le stelle in piazza Plebiscito a Montiano, mentre a Ferragosto, sabato 15, “Cocomerata” in piazza Cappellini a Montiano, organizzata dalla Proloco.

Il 16 agosto concerto dei Madrigalisti alle 21.30 nella chiesa della Santissima Annunziata.

Mercoledì 19 agosto a Magliano arriva Giuliano Amato per un dialogo con Riccardo Perissich dal titolo “L’Europa per rafforzare la democrazia” (alle 18.30 al Giardino del Torrione) e, sempre il 19 agosto, dalle 21.30, all’arena del Cassero, serata benefica per Nomadelfia.

Giovedì 20 torna il cinema sotto le stelle con la proiezione in piazza San Marco a Pereta di “Matrimonio all’italiana” (evento che rientra in una rassegna a cura di Arci Grosseto), mentre il 21 e il 22 agosto è il momento dell’attesa nuova edizione di “Vinellando”, la manifestazione dedicata al vino e alle produzioni di eccellenza.

Il Morellino Classica Festival fa tappa nel territorio comunale domenica 23 agosto a San Bruzio, alle 19.

Libri e lettura sono protagonisti dell’evento del 25 agosto, organizzato dalla Commissione pari opportunità del Comune, che vede, alle 18.30, al Giardino del Torrione la presentazione del libro “Zero scuse” di Daniela Del Latte (edito da CasaSirio). Modera la giornalista Maria Cuffaro.

Il teatro è al centro dell’evento del 26 agosto quando, in piazza Plebiscito a Montiano, la compagnia teatrale “Le grotte” presenta “La verità di Freud”.

Il mese volge al termine con quattro appuntamenti.

Venerdì 28 agosto, alle 21, al pub Camelot esibizione di Graziano Poggetti; venerdì 28 e sabato 29 Festa Country a Magliano, dalle 19, organizzata dalla Proloco; sabato 29 agosto al Giardino del Torrione, alle 18.30, torna, dopo l’incontro partecipato dello scorso anno, la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio.

Inoltre, fino al 17 agosto, sarà possibile visitare la mostra “ScultAria” di Antonella Mosca, a cura di Antonio Giordano, a Palazzo Garibaldi (aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 18.30 alle 22.30), mentre, dal 18 al 24 agosto sarà accolta la mostra “Da Museo a Museo: equus et venus” di Marcella Bianciardi.

L’arte è protagonista anche della mostra “Coordinate e connessioni”, dipinti e vetri di Mara Lombardi, aperta da sabato 1° agosto a sabato 15 agosto, dalle 19 alle 23, alla galleria Arti in corso, in piazza del Popolo 4 a Magliano. E sempre la galleria ospiterà dal 19 al 28 agosto, con lo stesso orario, l’esposizione “Metamorfosi”, con i lavori di Violino Mantieco.

Intanto è sempre possibile visitare l’esposizione “Il Piombo di Magliano. Nel labirinto della lingua etrusca”, realizzata dal Museo archeologico nazionale di Firenze in collaborazione con il Comune di Magliano in Toscana che si trova al Museo archeologico comunale.

Per informazioni ed eventuali cambi di programma e orario, è possibile visitare il sito www.comune.magliano-in-toscana.gr.it, la pagina Facebook o il profilo Instagram di Vivi Magliano.