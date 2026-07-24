Malore in mare: uomo muore in ospedale

Castiglione della Pescaia. Tragedia nel mare di Castiglione della Pescaia, dove un uomo di 74 anni è stato colto da un malore e, successivamente, è morto all’ospedale Misericordia.

Alle 13.23 di oggi pomeriggio, il 118 è intervenuto in uno stabilimento balneare del paese maremmano per soccorrere l’anziano, estratto dal mare incosciente.

Quindi, i sanitari hanno subito iniziato le manovre di rianimazione, poi l’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Misericordia con l’elisoccorso Pegaso 2.

A causa del peggioramento del quadro clinico, il 74enne è è deceduto al Pronto Soccorso.

Attivate l’ambulanza India della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, l’ambulanza Blsd della Misericordia Punta Ala, avvertite anche la Guardia Costiera e le Forze dell’Ordine.