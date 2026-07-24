Home Castiglione della PescaiaMalore in mare: uomo muore in ospedale
Castiglione della PescaiaCronacaCronaca Castiglione della PescaiaCronaca Grosseto

Malore in mare: uomo muore in ospedale

La tragedia è avvenuta a Castiglione della Pescaia

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 66 views

Castiglione della Pescaia. Tragedia nel mare di Castiglione della Pescaia, dove un uomo di 74 anni è stato colto da un malore e, successivamente, è morto all’ospedale Misericordia.

Alle 13.23 di oggi pomeriggio, il 118 è intervenuto in uno stabilimento balneare del paese maremmano per soccorrere l’anziano, estratto dal mare incosciente.

Quindi, i sanitari hanno subito iniziato le manovre di rianimazione, poi l’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Misericordia con l’elisoccorso Pegaso 2.

A causa del peggioramento del quadro clinico, il 74enne è è deceduto al Pronto Soccorso.

Attivate l’ambulanza India della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, l’ambulanza Blsd della Misericordia Punta Ala, avvertite anche la Guardia Costiera e le Forze dell’Ordine.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Ncc, “L’Alternativa”: “Bando copiato da un altro Comune,...

Cane morto in spiaggia: Lndc Animal Protection denuncia...

Colf e badanti sconosciute al Fisco: scoperta evasione...

Auto esce di strada e finisce contro un...

“Castiglione racconta”: la prima settimana chiude con Giorgione,...

Torna la “Raccolta di San Lorenzo”: quali prodotti...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: