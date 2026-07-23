“Schermi Cinema Multipiazza”: proiezione gratuita del film “Notting Hill” in città

Grosseto. Piazzale De Amicis, il “piazzalone” di Barbanella, come è chiamato dai grossetani, si trasforma in un cinema all’aperto e accoglie una delle più note attrici italiane: Anna Ferzetti (nella foto).

Accade domani, venerdì 24 luglio, alle 20.30, in occasione del primo appuntamento con “Schermi Cinema Multipiazza”, la più grande rassegna cinematografica itinerante d’Italia che, per la prima volta, fa tappa in Toscana. Il cine-furgone dell’associazione Divina Mania parcheggerà in una delle piazze più note della città, simbolo di un quartiere molto popoloso e scenario, negli ultimi anni, di alcuni episodi di degrado, permettendo al pubblico di assistere gratuitamente alla proiezione di uno dei film culto alla fine degli anni Novanta: “Notting Hill”.

Il film

Interpretato da Julia Roberts e Hugh Grant, “Notting Hill”, diretto da Roger Michell, è diventato una delle commedie romantiche più amate degli ultimi decenni. Indimenticabile l’interpretazione di Julia Roberts nei panni di Anna Scott, una celebre attrice americana che, durante un soggiorno di lavoro a Londra, si innamora di un libraio timido e impacciato, magistralmente interpretato da Hugh Grant.

A introdurre la proiezione sarà Anna Ferzetti, attrice di cinema, televisione e teatro, nota per le sue recenti interpretazioni in “La grazia” di Paolo Sorrentino e “Diamanti” di Ferzan Özpetek. Vincitrice nel 2022 del Premio Flaiano per la sua interpretazione nella serie “Le fate ignoranti” di Özpetek e, quest’anno, del Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista per “La grazia”, è attesa prossimamente nelle sale con “La perfetta” di Paolo Zucca.

I prossimi appuntamenti

La rassegna “Schermi Cinema Multipiazza” prosegue sabato 25 luglio ad Alberese, nel piazzale della parrocchia di Santa Maria, con la proiezione di “Se mi lasci ti cancello (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)” di Michel Gondry, Premio Oscar per la migliore sceneggiatura nel 2005, e la partecipazione di Gianmarco Saurino, il dottor Lorenzo Lazzarini della serie televisiva “Doc – Nelle tue mani”.

Domenica 26 luglio sarà invece la volta di Istia d’Ombrone, in piazza delle Mura, con la proiezione di “Allacciate le cinture” di Ferzan Özpetek. Ad accogliere gli spettatori e ad accompagnarli nella visione del film sarà uno dei protagonisti, l’attore Francesco Arca.

La rassegna “Schermi Cinema Multipiazza”, pensata per abbattere le barriere di accesso alla cultura, proseguirà poi il suo viaggio nel Centro e nel Sud Italia, trasformando periferie e quartieri in luoghi di incontro, condivisione e partecipazione collettiva. Ideata da Mauro Lamanna, vede il supporto del Ministero della cultura e la compartecipazione del Comune di Grosseto.

Per il 2026 il progetto è realizzato con Fondazione Oltre che ha scelto di affiancare “Schermi”, condividendo la convinzione che il cinema possa essere uno strumento di crescita, partecipazione e costruzione di comunità, soprattutto nei territori in cui la cultura può diventare un’importante occasione di incontro. La rassegna si avvale inoltre del sostegno di altri partner e sponsor, tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e Semplicemente Dischi.

Per informazioni: cell. +39.3273474707 – e-mail info@divinamania.com