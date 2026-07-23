“Galà lirico”: il concerto inaugura la nuova rassegna Amiata Music

Grosseto. Tra le colline di Poggi del Sasso, a Cinigiano, circondato da vigneti e uliveti d’eccellenza, il 25 luglio alle 19.00 si alzerà il sipario al Forum Bertarelli con un appuntamento culturale di rilievo internazionale.

Il “Galà lirico Amiata” è il concerto inaugurale che segna il debutto ufficiale del nuovo progetto Amiata Music e che rappresenta l’importante evoluzione dello storico Amiata Piano Festival verso una piattaforma ancora più ampia dedicata alla musica dal vivo, alla formazione e allo sviluppo artistico di talenti globali.

L’evento vedrà salire sul palco le stelle nascenti di Mascarade Opera che si uniscono ai talentuosi strumentisti della Sinfonia Smith Square di Londra. A guidare l’intero ensemble orchestrale e vocale sarà il direttore britannico Nicholas Chalmers, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico del festival.

Il concerto

Una serata nel segno della passione e della virtuosità che riunirà giovani artisti del mondo dell’opera, l’evento sarà interamente dedicato alla grande tradizione operistica italiana insieme a capolavori della musica francese ed austriaca: dal genio del bel canto di Rossini, Donizetti e Bellini al lirismo sceneggiante di Puccini, fino all’effervescenza di Strauss e Lehár, la serata si svolgerà in una sequenza di arie ed ensemble mozzafiato. La promozione di questi talenti emergenti sarà possibile grazie alle borse di studio della Sinfonia Smith Square e dall’impegno di alta formazione della Mascarade Opera; il pubblico presente sarà così non solo testimone della grande musica, ma sostenitore attivo nella formazione delle future stelle dei palcoscenici mondiali

La performance esalterà le eccezionali proprietà acustiche e la geometria avvolgente della sala da concerto da 300 posti del Forum, progettata dall’architetto Edoardo Milesi appositamente per far dialogare l’arte con il panorama toscano circostante.

L’impegno del festival si estende quest’anno anche al sostegno concreto del territorio: la Fondazione ha infatti confermato che l’intero ricavato del concerto inaugurale del 25 luglio sarà devoluto in beneficenza. La donazione andrà a favore della Venerabile Confraternita di Misericordia di San Sigismondo – Odv – Ets di Cinigiano. I fondi raccolti consentiranno di coprire e sostenere le spese mediche e assistenziali di una giovane del luogo.

I musicisti

Nicholas Chalmers (Direttore d’orchestra)

Direttore artistico di Amiata Music, Nicholas Chalmers vanta una solida reputazione internazionale costruita tra prestigiosi teatri lirici e festival internazionali. Già direttore della Nevill Holt Opera (dove insieme alla direttrice esecutiva Rosenna East ha ideato un festival estivo di enorme successo e supervisionato l’apertura di un acclamato teatro da 400 posti), Chalmers ricopre attualmente il ruolo di Associate Conductor (Learning) per i rinomati Bbc Singers ed è, dal 2023, Principal Conductor del National Youth Choir 18-25. La sua straordinaria dedizione verso i giovani cantanti lirici e la formazione d’eccellenza permea lo spirito stesso del nuovo Amiata Music.

Sinfonia Smith Square

Nata dalla fusione strategica avvenuta nel 2021 tra la celebre Southbank Sinfonia e la storica sala da concerto londinese St John’s Smith Square, l’orchestra ha assunto l’attuale denominazione nel giugno del 2024. Concepita per arricchire la vita culturale attraverso la musica, l’istituzione sostiene ogni anno gli strumentisti più promettenti della nuova generazione attraverso una borsa di studio orchestrale annuale, offrendo a 34 musicisti d’eccellenza una formazione intensiva e l’opportunità di avviare una carriera professionale ad altissimo livello.

Mascarade Opera

Programma di formazione annuale d’eccellenza con sede nella straordinaria cornice di Palazzo Corsini al Prato a Firenze, Mascarade Opera è stata specificamente concepita per favorire e sostenere lo sviluppo professionale di cantanti lirici e maestri collaboratori di spiccato talento. I posti sono interamente finanziati per garantire l’accesso ai migliori artisti della scena internazionale, i quali, per questo Gala d’apertura, uniranno le forze in una sinergia artistica che ha coinvolto un lungo percorso di coaching e preparazione tra Firenze, Londra e Anghiari.

Il cast vocale della serata vedrà esibirsi i brillanti interpreti emergenti.

Floriana Cicìo. Soprano di grande sensibilità, già parte del programma Mascarade Emerging Artist dal 2022 al 2024. Selezionata per la Bottega Donizetti Academy di Bergamo nel 2023, calca attualmente i palcoscenici in tournée nel ruolo di Violetta Valéry nel progetto “Una Traviata da Cortile” ideato da Alessandro Baricco.

Lauren Young. Il mezzosoprano scozzese si è formata al Royal Conservatoire of Scotland, per poi perfezionarsi alla Mascarade Opera Studio di Firenze e come Britten Pears Young Artist. Vincitrice di premi come il Clonter Opera Prize, ha debuttato al Teatro La Fenice di Venezia nel 2021 interpretando Charlotte ed Filippevna. La sua carriera include collaborazioni con l’English National Opera e l’English Touring Opera in ruoli come Rosina (Il barbiere di Siviglia), Maddalena (Rigoletto) e Tisbe (La Cenerentola). Tra i prossimi impegni figura il suo debutto alla Royal Ballet and Opera nel 4.48 Psychosis di Venables presso la Linbury Theatre.

Garrett Evers. Tenore, è membro dell’ensemble dello Staatstheater Meiningen per la stagione 2025-2026. Nell’agosto 2025 ha debuttato nel teatro e nel ruolo di Don Ottavio (Don Giovanni). Nella stessa stagione debutterà inoltre come Rodolfo (La bohème), Edwin (Die Csárdásfürstin), Cassio (Otello), Araspe (Didone abbandonata), Walther von der Vogelweide (Tannhäuser) e Froh (Das Rheingold). Si è perfezionato a Mascarade Opera, la Santa Fe Opera e la Palm Beach Opera. Durante il suo percorso a Mascarade Opera è stato insignito del riconoscimento di Maria Manetti Shrem Artist.

Charles Buttigieg. Il baritono ventiseienne Charles Buttigieg, originario di Malta, si è formato sotto la guida di Juliette Bisazza e della Fondazione Joseph Calleja, specializzandosi successivamente al prestigioso Curtis Institute of Music di Filadelfia. Ha già debuttato con successo in ruoli iconici come Figaro (Il barbiere di Siviglia), Masetto (Don Giovanni) e Marcello (La Bohème). Per la stagione 2025/26 Charles è un artista affiliato a Mascarade Opera.

Informazioni utili e biglietti

I biglietti per tutti i concerti di Amiata Music sono disponibili online tramite le pagine dedicate a ciascun evento sul sito ufficiale del festival. Cliccando sul concerto d’interesse, gli spettatori saranno reindirizzati in modo sicuro alla piattaforma Vivaticket per completare l’acquisto.

Presso il Forum Fondazione Bertarelli è presente un parcheggio gratuito per il pubblico. Inoltre, i possessori del biglietto hanno l’opportunità di arricchire l’evento musicale prenotando cene al ristorante o tour enogastronomici personalizzati tra i 1.200 ettari della tenuta di ColleMassari, o un soggiorno di lusso al vicino relais ColleMassari Hospitality, distante appena 1 chilometri dal Forum.

Telefono: +39.3333969914

Indirizzo: Forum Bertarelli, Poggi del Sasso, Cinigiano.