“Lascia un libro, prendi un libro”: c’è tempo fino al 30 settembre per aderire al progetto

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano rilancia il progetto “Lascia un libro, prendi un libro” e riapre i termini della manifestazione di interesse rivolta alle attività commerciali e ai pubblici esercizi del territorio interessati a ospitare una delle cassette dedicate allo scambio gratuito dei libri. Le domande potranno essere presentate fino a mercoledì 30 settembre 2026.

L’iniziativa fa parte della prima rete nazionale dedicata al recupero e alla condivisione gratuita dei libri, patrocinata dal Ministero della cultura, dal Cepell – Centro per il libro e la lettura – e da Anci. L’obiettivo è promuovere la lettura e favorire la condivisione dei libri attraverso una rete di punti di scambio diffusi sul territorio.

Le cassette saranno collocate all’interno o all’esterno delle attività aderenti e diventeranno spazi dove cittadini e visitatori potranno lasciare un libro e prenderne un altro gratuitamente.

«Crediamo che questo progetto possa diventare un’occasione per far vivere ancora di più il nostro territorio attraverso la cultura e la partecipazione – dichiara il consigliere comunale con delega alla cultura Matteo Bartolini –. Invitiamo le attività commerciali ad aderire e i cittadini a contribuire con i propri libri, perché ogni volume condiviso rappresenta un’opportunità di incontro e di crescita per tutta la comunità».

L’adesione è gratuita e non comporta alcun costo per le attività partecipanti né per il Comune. I punti di scambio entreranno inoltre a far parte della mappa interattiva nazionale della rete “Lascia un libro, prendi un libro”.

La manifestazione di interesse e tutta la documentazione sono disponibili sul sito del Comune di Manciano.

Per informazioni è possibile contattare Laura Cappelli all’indirizzo laura.cappelli@comune.manciano.gr.it oppure al numero 0564.625342.