Energia, ambiente e inclusione: più di 44mila studenti coinvolti nei percorsi educational di Estra

Grosseto. In un contesto in cui anche la scuola è chiamata a confrontarsi con sfide sempre più complesse – dalla transizione energetica all’educazione ambientale, dall’uso consapevole delle tecnologie alla prevenzione del bullismo – Estra rafforza il proprio impegno al fianco del mondo dell’istruzione con un programma di iniziative educational che, ad oggi, ha coinvolto oltre 44mila studenti in tutta Italia.

Percorsi sviluppati con partner qualificati, rivolti a fasce d’età diverse e accomunati dall’obiettivo di affiancare la scuola nella formazione di cittadini più consapevoli, responsabili e preparati ad affrontare il cambiamento.

“Le grandi trasformazioni che stiamo vivendo non riguardano soltanto l’energia e la sostenibilità, ma anche il modo in cui i più giovani vivono le relazioni, utilizzano le tecnologie e costruiscono il proprio futuro – dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra –. La scuola è il luogo in cui si formano conoscenze, senso civico e responsabilità. Per questo continuiamo a investire in percorsi che affiancano il lavoro degli insegnanti e affrontano temi fondamentali come la transizione energetica, l’educazione ambientale, la cittadinanza digitale e il contrasto al bullismo, contribuendo alla crescita delle persone e delle comunità”.

I progetti nelle scuole

“Missione Eco-Green – Scopri. Gioca. Cambia!” è il progetto dedicato all’educazione ambientale per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Alla sua prima edizione ha coinvolto 857 istituti scolastici, 1.845 classi, oltre 40.590 studenti e 931 docenti in tutta Italia. Attraverso giochi interattivi e attività dedicate al risparmio energetico, allo spreco alimentare, alla raccolta differenziata e alla mobilità sostenibile, gli studenti hanno approfondito questi temi in modo concreto e partecipativo, condividendo i propri elaborati sulla piattaforma www.missioneecogreen.it.

“La transizione energetica che fa scuola” è un progetto di formazione scuola-lavoro realizzato in collaborazione con Its Energia e Ambiente e La Fabbrica, che accompagna gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado alla scoperta delle sfide della transizione energetica e delle opportunità di studio e lavoro ad essa collegate. Il percorso si svolge interamente online e, al termine, gli studenti riceveranno un attestato valido per 40 ore. Ad oggi l’iniziativa ha coinvolto 113 scuole convenzionate e oltre 3.000 studenti.

Tra le iniziative promosse da Estra rientra anche “La forza dello sport contro bullismo e discriminazione”, realizzato in collaborazione con SG Plus. Il progetto porta negli istituti superiori i valori educativi dello sport attraverso la testimonianza del campione olimpico di karate e Sustainability Ambassador di Estra Luigi Busà. Partendo dalla propria esperienza personale e sportiva, Busà invita gli studenti a riflettere sull’empatia, sulla fiducia nei propri mezzi e sulla responsabilità collettiva. L’iniziativa, ancora in corso, ha già coinvolto 16 classi e 330 studenti degli istituti superiori di Toscana e Marche.

“Connessi e Consapevoli – cyberbullismoSTOP!”, promosso con Federprivacy e Konecta Italia, educa gli studenti a un uso consapevole delle tecnologie, affrontando temi come privacy, sicurezza informatica, identità digitale e prevenzione del cyberbullismo. Il progetto ha coinvolto 5 istituti scolastici, 14 classi e 327 studenti tra Toscana e Marche e continuerà alla riapertura del prossimo anno scolastico per poi concludersi a dicembre.

“Sguardi in Equilibrio”, il progetto sostenuto da Estra e ideato da Pratoveteri Aps e La.B – Neuroni in Movimento, ha proposto un percorso educativo dedicato alla parità di genere, alle relazioni e al rispetto reciproco. Coinvolti circa 300 studenti e studentesse del territorio aretino, dalla primaria al liceo, che hanno trasformato le aule scolastiche in spazi di confronto, creatività e riflessione condivisa, affrontando il tema della costruzione di relazioni attraverso linguaggi diversi, dall’audiovisivo al fumetto, dalla musica alla narrazione giornalistica. Il progetto si è concluso con la presentazione pubblica degli elaborati realizzati dagli studenti.