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“Castiglione racconta”: Stefano Nazzi porta sul palco i grandi casi della cronaca italiana

L'iniziativa è in programma sabato 25 luglio

di Redazione
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Castiglione della Pescaia (Grosseto). La cronaca nera raccontata con il rigore del giornalismo e la forza della narrazione sarà protagonista del terzo appuntamento di “Castiglione racconta”, la rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis.

L’appuntamento di sabato 25 luglio, alle 19.00, in piazza Orto del Lilli, è con Stefano Nazzi, tra i più noti giornalisti italiani specializzati in cronaca nera.

Nato a Roma e cresciuto a Milano, Nazzi ha dedicato la sua carriera al racconto dei principali casi di cronaca del nostro Paese. È autore del podcast ‘Indagini’, seguito da centinaia di migliaia di ascoltatori, diventato negli ultimi anni anche un seguitissimo tour nei teatri.

Nel corso dell’incontro a Castiglione della Pescaia Nazzi presenterà i suoi libri più recenti e significativi: ‘Il volto del male’, ‘Canti di guerra’ e ‘Predatori’.

A dialogare con l’autore sarà Erika Pontini, capocronista de La Nazione di Firenze e giornalista specializzata in cronaca nera.

Foto credit Jan P. Soltan

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