“Cetra… una volta”: Stefano Fresi protagonista a “Musica di mare”

Punta Ala (Grosseto). Il festival “Musica di mare” torna domenica 12 luglio al Belvedere dello Sparviero di Punta Ala con “Cetra… una volta”.

In scena il trio vocale “Favete linguis” formato dall’attore, musicista e compositore Stefano Fresi, dalla sorella cantante e attrice Emanuela Fresi e dall’attore, autore e regista teatrale Toni Fornari per uno spettacolo musicale che rende omaggio al Quartetto Cetra. Il consueto “salotto musicale” di “Musica di mare” – interviste ai protagonisti con racconti e aneddoti tra un’esibizione live e l’altra – sarà condotto dalla giornalista Madia Mauro. L’ingresso è libero e gratuito.

Il secondo appuntamento stagionale di “Musica di mare” – festival organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia – rientra nel cartellone di eventi “Punta Ala Music Fest” de “L’estate del Marina 2026” realizzato dal porto Marina di Punta Ala con l’amministrazione comunale, sempre con la direzione artistica di Gloria Mazzi.

“Favete Linguis”

Il trio “Favete Linguis” si è costituito nel 1995 come gruppo teatrale e musicale e fin dagli esordi ha scelto di ispirarsi direttamente al Quartetto Cetra, ricalcandone lo stile ironico e i raffinati arrangiamenti vocali. Ha conquistato rapidamente la popolarità radiofonica e televisiva partecipando a programmi di successo come “Oggi è domenica” condotta da Paolo Bonolis (Rai Radio2, 1996) e “Domenica In”, condotta da Giancarlo Magalli e Tullio Solenghi (Rai Uno, 1998).

Nel corso di una carriera trentennale – nonostante gli impegni solisti dei singoli membri, in particolare i successi cinematografici di Stefano Fresi – il trio ha continuato a portare sui palcoscenici dei maggiori teatri italiani (dal Teatro Ambra Jovinelli al Teatro Parioli di Roma) show basati su sketch, satira, tragedie shakespeariane rivisitate e canzoni stravolte.

Il concerto

“Cetra… una volta”, concerto-spettacolo scritto da Toni Fornari e diretto da Augusto Fornari, non si limita a ripercorre la storia musicale dei Cetra, ma è un vero e proprio atto d’amore verso quello stile elegante e surreale di fare varietà. Stefano Fresi, Emanuela Fresi e Toni Fornari reinterpretranno sul palco i più grandi successi del Quartetto Cetra, da “Nella vecchia fattoria” a “Un bacio a mezzanotte”, e le loro celebri parodie televisive, come “I tre moschettieri” e “Il conte di Montecristo”, alternati ai pilastri della commedia musicale italiana firmata Garinei & Giovannini.

Uno spettacolo che ha il pregio di unire generazioni diverse: chi ha vissuto quell’epoca d’oro potrà ritrovare la classe della vecchia televisione italiana, mentre i più giovani scopriranno come i meccanismi della comicità musicale moderna fossero già stati inventati, con genialità, già decenni fa.

Nella foto, il trio Favete Linguis: da sinistra Stefano Fresi, Emanuela Fresi e Toni Fornari