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Un nuovo prato sintetico per il campo sportivo: presentato l’intervento di riqualificazione

di Redazione
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Grosseto. Presentato oggi l’intervento di riqualificazione del campo sportivo di via Australia, che prevede la completa sostituzione del manto in erba sintetica e una serie di opere finalizzate a rendere l’impianto più moderno, sicuro e funzionale. I lavori comprenderanno la rimozione del vecchio tappeto sintetico, il rifacimento del sottofondo, la realizzazione del nuovo sistema di drenaggio e la posa del nuovo manto di ultima generazione.

L’investimento complessivo ammonta a 290mila euro ed è interamente sostenuto dall’Asd Nuova Grosseto Barbanella, senza alcun onere per il Comune di Grosseto.

Un intervento che rappresenta un significativo esempio di collaborazione tra amministrazione e realtà sportive del territorio, con l’obiettivo di migliorare gli impianti cittadini e offrire a società, atleti e giovani spazi sempre più efficienti e all’altezza delle esigenze della comunità.

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