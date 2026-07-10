Santa Fiora (Grosseto). Il Comune di Santa Fiora ha siglato una convenzione con il Coeso Società della Salute dell’Area grossetana per l’attivazione di 5 tirocini di orientamento, formazione e inserimento finalizzati all’inclusione sociale, di persone prese in carico dai servizi sociali o sanitari.

I tirocini

Grazie a questo accordo 5 persone, seguite dai servizi sociali e sanitari, potranno fare un’esperienza concreta a Santa Fiora all’interno delle strutture comunali, acquisendo competenze. I tirocinanti saranno impiegati in diverse attività a servizio della comunità: tre persone opereranno al parco della Peschiera, svolgendo attività di portineria; una persona sarà impegnata nella pulizia e nella manutenzione dei parchi pubblici e una negli uffici comunali, a supporto delle attività amministrative. Per essere facilmente identificabili, tutti indosseranno un cartellino di riconoscimento.

La convenzione resta valida fino al 31 dicembre 2026 e sarà rinnovabile. Ogni tirocinio sarà attivato attraverso un progetto personalizzato, seguito da tutor e operatori competenti. Le coperture assicurative e l’indennità di partecipazione saranno sostenute da Coeso Società della Salute, attraverso le risorse della Regione Toscana, senza alcun onere diretto per il bilancio comunale.

“Con questi cinque tirocini – spiega Claudio Pantaloni, consigliere comunale con delega alle politiche sociali e al verde urbano – da una parte offriamo un’opportunità concreta a persone che stanno affrontando un percorso di fragilità, permettendo loro di acquisire esperienza, fiducia e nuove competenze; dall’altra garantiamo un supporto prezioso ad alcuni servizi comunali, come il parco della Peschiera, la manutenzione del verde e gli uffici. È un progetto che crea valore per tutti, dal momento che il Comune ottiene un supporto concreto ai servizi senza costi aggiuntivi a carico dell’Ente e dimostra come le politiche sociali possano tradursi in azioni concrete a beneficio dell’intera comunità”.

Tre dei tirocinanti provengono dal Centro per l’Impiego e due dalla cooperativa Heimat. Tutti sono seguiti da un’assistente sociale e inseriti in un progetto personalizzato.

“L’inclusione sociale è uno dei principi che deve guidare l’azione delle pubbliche amministrazioni – aggiunge il sindaco Federico Balocchi –. Con questa convenzione rafforziamo la collaborazione con Coeso Società della Salute per offrire nuove opportunità a chi sta attraversando situazioni di fragilità, favorendo percorsi personalizzati che mettono al centro la dignità, l’autonomia e la partecipazione attiva alla vita della comunità. È una scelta che unisce solidarietà, responsabilità e attenzione al bene comune, con benefici concreti sia per le persone coinvolte, sia per Santa Fiora”.