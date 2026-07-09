“Camper-Osteria” arriva in città: Follonica protagonista della trasmissione di Rai 1

Follonica (Grosseto). Follonica si conferma ancora una volta meta di interesse per le produzioni televisive nazionali.

Nella mattinata di oggi la città ha ospitato la troupe di Rai 1 impegnata nelle riprese di un servizio destinato alla trasmissione “Camper – Osteria”, la trasmissione con Peppone Calabrese che va in onda dalle 12.00 alle 13.30.

Ad accompagnare il racconto del territorio è stata la conduttrice Elisa Silvestrin, che insieme alla troupe ha realizzato immagini in alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, valorizzandone le bellezze paesaggistiche, ambientali e turistiche.

Le riprese hanno interessato il lungomare e la spiaggia, il centro storico, le Bau Beach e un’escursione in barca organizzata in collaborazione con la Lega navale italiana, offrendo uno sguardo autentico e appassionato al mare, al golfo e alla costa di Follonica.

“La presenza delle telecamere di Rai rappresenta un’ulteriore occasione di promozione per il territorio, contribuendo a far conoscere a un pubblico nazionale il patrimonio naturalistico, l’offerta turistica e le esperienze che la città è in grado di offrire ai visitatori”, spiega l’assessore al turismo Azzurra Droghini.

La trasmissione andrà in onda nel mese di agosto.