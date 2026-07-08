Home AttualitàLotta alle zanzare: intervento del Consorzio di Bonifica nel fosso Beveraggio
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Lotta alle zanzare: intervento del Consorzio di Bonifica nel fosso Beveraggio

Rimuovere la vegetazione proprio in questo periodo permette agli operatori del Comune di eseguire un trattamento antilarvale

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 7 views

Grosseto. Le zanzare, come ogni estate, infastidiscono Grosseto e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud scende in campo.

Con un intervento mirato e studiato insieme all’ufficio ambiente del Comune di Grosseto, Cb6 ha eseguito un’operazione di sfalcio della vegetazione infestante in eccesso sul tratto del fosso Beveraggio a ridosso del capoluogo.

Rimuovere la vegetazione proprio in questo periodo permette agli operatori del Comune di eseguire un trattamento antilarvale (fondamentale in acque stagnanti come quelle del Beveraggio nei mesi estivi) più efficace. Il supporto del Consorzio si è rivelato quindi particolarmente utile in quest’azione comune a tutela della salute pubblica, un proficuo esempio di collaborazione tra enti.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Costruire insieme la destinazione: la Maremma Sud si...

Turismo, Confcommercio “Puntare su cammini, borghi e cicloturismo...

Minacciano il suicidio: i Carabinieri soccorrono e salvano...

La Maremma festeggia San Benedetto: il programma delle...

Ginnastica ritmica, musica e solidarietà: una serata per...

Infrastrutture idriche, Rossi: “Oltre 20 milioni dal Governo...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: