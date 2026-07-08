Mafia, Simiani: “Governo Meloni fa cassa con i beni confiscati? Piantedosi chiarisca”

Grosseto. “Mettere in vendita beni confiscati alla criminalità organizzata, quando esistono concrete prospettive di riutilizzo pubblico e sociale, significa tradire il senso stesso della lotta alle mafie. Quando esistono progetti di riutilizzo pubblico e sociale, lo Stato deve rafforzarli e sostenerli, non smontarli pezzo dopo pezzo. I beni sottratti alle mafie non possono diventare merce da vendere al miglior offerente per fare cassa”: è quanto dichiara il deputato Dem Marco Simiani sulla scelta del Ministero dell’Interno di mettere all’asta due villette confiscate alla criminalità organizzata a Catabbio, nel comune di Semproniano.

“A Catabbio è in corso un significativo percorso di riutilizzo dei beni confiscati, con iniziative dedicate alla legalità e con progetti di carattere sociale e socio-sanitario già avviati sul territorio. Frammentare quel patrimonio con una vendita all’asta sarebbe un grave errore politico e istituzionale, oltre che un segnale devastante nella lotta contro le infiltrazioni mafiose. In queste ore sto verificando tutti gli atti relativi alla procedura e valuterò le iniziative parlamentari necessarie per chiedere conto al Ministro Piantedosi di una decisione che rischia di compromettere una sinergia virtuosa già avviata con le istituzioni locali e l’Azienda Usl Toscana Sud-Est. La lotta alle mafie si misura nella capacità di restituire quei patrimoni alla collettività, creando servizi, inclusione e opportunità, non nel trasformarli in una voce di bilancio da monetizzare”: conclude Simiani.