Il Palio marinaro compie 70 anni: il programma delle iniziative e delle gare

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Inizia a Castiglione della Pescaia la stagione 2026 del Palio marinaro, che celebra quest’anno la 70ª edizione di una manifestazione che affonda le proprie radici nella tradizione marinara del paese.

Il Palio non rappresenta soltanto una competizione sportiva, è un vero e proprio percorso che coinvolge l’intera comunità, i rioni, gli equipaggi, tanti volontari, associazioni e famiglie. Mesi di preparazione che culminano in una serie di eventi che valorizzano la cultura del mare, il senso di appartenenza e il patrimonio storico di Castiglione della Pescaia, tramandando alle nuove generazioni una tradizione che continua a rinnovarsi senza perdere la propria autenticità.

Un appuntamento che ogni anno richiama cittadini, appassionati e visitatori.

«Ogni estate – afferma il sindaco Elena Nappi – il Palio marinaro di Castiglione della Pescaia torna a emozionare residenti e visitatori, confermandosi come uno degli eventi simbolo della nostra Maremma. Dopo 70 anni, ancora oggi continua a raccontare la storia di una comunità che riconosce nelle proprie tradizioni un valore culturale, sociale e turistico di grande rilievo, promuovendo l’immagine del territorio ben oltre i confini locali. Il periodo del Covid aveva fortemente affievolito l’interesse per questa tradizione, ma un’ammnistrazione fortemente convinta del suo valore, tanto da creare una delegata specifica alle tradizioni popolari ed un nuovo presidente, Giancarlo Farnetani, affiancato da un consiglio volenteroso e appassionato, le ha ridato nuovo lustro. Per questo compleanno speciale, 70 anni, quale miglior regalo che donare nuove imbarcazioni a tutti i rioni per augurare lunga vita al Palio marinaro».

Il calendario delle celebrazioni si apre giovedì 9 luglio con la presentazione degli equipaggi e dei drappi, accompagnata da uno spettacolo musicale e dal sorteggio delle corsie e delle batterie del Palio straordinario dei veterani, quest’anno dedicato allo scrittore Carlo Fruttero.

Un momento importante sarà domenica 12 luglio, con la consegna dei nuovi gozzi, seguita venerdì 17 luglio dall’inaugurazione della mostra fotografica, nella sala consiliare, che ripercorre i settant’anni del Palio attraverso immagini, testimonianze e ricordi. Un’occasione per rivivere i momenti più significativi della manifestazione e rendere omaggio a tutti coloro che, nel corso dei decenni, hanno contribuito a costruirne la storia.

«La 70ª edizione del Palio marinaro – dichiara il presidente dell’associazione Palio marinaro, Giancarlo Farnetani – vuole essere non solo una festa, ma anche un momento di riflessione sul ruolo che il Palio continua a svolgere nella vita della comunità castiglionese. Un patrimonio fatto di passione, impegno, spirito di squadra e amore per il mare, una tradizione che merita di essere rilanciata e rinnovata ogni anno. Quest’anno il Palio dell’Assunta sarà dedicato ad Alex Zanardi, grande campione di sport e di vita, cittadino onorario di Castiglione della Pescaia; il Palio delle donne, invece, sarà dedicato a Carmela Pirolo, prima donna eletta in Consiglio comunale, nell’anno in cui si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne. Vorrei ringraziare l’amministrazione comunale, sempre vicina all’associazione nell’organizzazione di questo evento che da anni si tramanda di generazione in generazione e continua a raccontare la storia della comunità castiglionese».

Le competizioni in mare saranno, come da tradizione, il 47° Palio giovanile il 18 luglio, il 27° Palio femminile il 19 luglio, e, cuore della manifestazione, il tradizionale Palio dell’Assunta il 23 agosto, cui seguirà il Palio straordinario dei veterani sul fiume Bruna il 13 settembre.

Il programma delle iniziative

Giovedì 9 luglio:

ore 21.00 – Spettacolo della Street Band Arcidosso (vie del paese e piazzale Maristella);

ore 22.30 – Presentazione degli equipaggi e dei drappi;

sorteggio delle corsie e delle batterie del Palio dei veterani.

Domenica 12 luglio (Pontile – Piazza Garibaldi):

ore 11.00 – Arrivo degli invitati e della banda “Città di Grosseto”;

ore 11.15 – Saluto del sindaco, esecuzione dell’inno e consegna dei nuovi gozzi.

Venerdì 17 luglio (sala del Consiglio comunale – Piazza Garibaldi):

ore 18.30 – Inaugurazione della mostra dedicata ai 70 anni del Palio dell’Assunta.

Le gare

Sabato 18 luglio:

ore 19.00 – Faro rosso, 47° Palio giovanile;

ore 20.00 – Premiazione.

Domenica 19 luglio:

ore 19.00 – Faro rosso, 27° Palio femminile;

ore 20.00 – Premiazione.

Domenica 23 agosto:

ore 19.00 – Faro rosso, 70° Palio dell’Assunta;

ore 20.00 – Premiazione.

Domenica 13 settembre: