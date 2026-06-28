Soul, reggae e grandi successi: Nina Zilli sul palco di Festambiente

Grosseto – Sarà Nina Zilli una delle protagoniste dell’edizione 2026 di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente che dal 5 al 9 agosto trasformerà ancora una volta il cuore della Maremma in un luogo di incontro tra cultura, musica, sostenibilità e partecipazione. L’artista salirà sul palco sabato 8 agosto, portando al pubblico uno spettacolo capace di attraversare soul, rhythm and blues, reggae e tradizione italiana, in un viaggio musicale che da sempre contraddistingue la sua identità artistica.

Cantautrice dalla personalità travolgente, Nina Zilli ha costruito negli anni un percorso originale che l’ha resa una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano. Dopo il debutto con il singolo 50mila, scelto da Ferzan Ozpetek per il film Mine Vaganti, conquista pubblico e critica al Festival di Sanremo con il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa. Rappresenta poi l’Italia all’Eurovision Song Contest con L’amore è femmina, alternando un’intensa attività live a collaborazioni con importanti artisti italiani.

Negli anni la sua carriera si è arricchita di nuovi linguaggi espressivi: dalla televisione alla letteratura, dal cinema all’arte visiva, fino ai più recenti incarichi televisivi come conduttrice e giudice di programmi di successo. Un percorso artistico poliedrico che continua a essere accompagnato dalla produzione di nuova musica e da un fitto calendario di concerti nelle principali rassegne italiane.

La presenza di Nina Zilli arricchisce il cartellone musicale di Festambiente, da sempre pensato non soltanto come proposta di intrattenimento, ma come occasione di incontro tra artisti, cittadini e territori. La musica diventa così uno dei linguaggi attraverso cui raccontare le grandi sfide del nostro tempo: dalla crisi climatica alla tutela della biodiversità, dalla giustizia sociale alla transizione ecologica.

«La musica ha la capacità di parlare a tutte le generazioni, creare connessioni e stimolare riflessioni profonde – dichiara Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente -. Per questo a Festambiente rappresenta molto più di uno spettacolo: è uno strumento di partecipazione e di cambiamento culturale. Attraverso artisti come Nina Zilli vogliamo costruire un dialogo capace di unire emozione e consapevolezza, perché la transizione ecologica passa anche dalla cultura e dalla capacità di immaginare insieme un futuro più giusto e sostenibile.»

Festambiente si svolgerà dal 5 al 9 agosto nel cuore della Maremma toscana, a Rispescia (Grosseto). Cinque giorni di concerti, incontri, spettacoli, laboratori, iniziative dedicate ai più piccoli, enogastronomia sostenibile e approfondimenti sui grandi temi ambientali, con l’obiettivo di coniugare cultura, partecipazione e transizione ecologica. Il programma completo del festival e le informazioni sui biglietti sono in aggiornamento sul sito www.festambiente.it e sui canali social ufficiali di Festambiente.