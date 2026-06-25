“Sport in piazza” arriva in paese: il centro storico diventa una palestra a cielo aperto

Paganico (Grosseto). Una piazza trasformata in palestra a cielo aperto, una giornata per provare nuove discipline sportive, stare all’aria aperta e vivere il centro storico insieme alle associazioni del territorio.

Sabato 27 giugno, dalle 10, Paganico ospita “Sport in piazza”, l’iniziativa promossa dal Comune di Civitella Paganico con la collaborazione della Pro Loco Paganico e delle realtà sportive coinvolte.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport come occasione di benessere, partecipazione e vita di comunità. Bambini, ragazzi, famiglie e appassionati potranno avvicinarsi gratuitamente a diverse discipline, seguiti da istruttori qualificati: tiro con l’arco, skateboard, ginnastica, basket, cheerleading, arrampicata sportiva ed equitazione.

La scelta di portare le attività sportive nel cuore del paese risponde anche alla volontà di vivacizzare il centro storico e renderlo uno spazio aperto, vissuto e accessibile. Piazza, strade e luoghi pubblici diventano così il punto di incontro tra associazioni, cittadini e nuove opportunità di pratica sportiva.

“Con ‘Sport in piazza’ vogliamo portare le discipline sportive fuori dai luoghi tradizionali e dentro la vita del paese – dichiara il sindaco Alessandra Biondi –. È un’iniziativa pensata per le famiglie, per i bambini e per i ragazzi, ma anche per chi ama lo sport e vuole conoscere da vicino le tante realtà attive sul territorio. Trasformare la piazza in una palestra a cielo aperto significa dare centralità allo stare insieme, al movimento, alla salute e alla socialità”.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione di visibilità per le associazioni sportive, in un periodo dell’anno in cui molte attività si avviano alla conclusione della stagione ordinaria.

“Proprio per questo – prosegue il sindaco – abbiamo ritenuto importante offrire alle associazioni uno spazio pubblico in cui presentarsi, farsi conoscere e incontrare nuovi partecipanti. Il loro lavoro è prezioso, perché crea relazioni, educa al rispetto delle regole, accompagna la crescita dei più giovani e contribuisce alla qualità della vita del territorio”.

La giornata proseguirà dalle 19 al Parco comunale con Frogattack, una serata latina all’insegna della musica, del cibo e della voglia di stare insieme.

Programma

Sabato 27 giugno – Paganico – Dalle 10.00 – “Sport in piazza”

Discipline presenti: tiro con l’arco, skateboard, ginnastica, basket, cheerleading, arrampicata sportiva, equitazione.

Prove gratuite con istruttori qualificati.

Dalle 19.00 – Parco comunale – Frogattack, serata latina con musica, cibo e convivialità.