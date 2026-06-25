Incendio in paese: autocarro in fiamme

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Nel corso di questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta a Castiglione della Pescaia per l’incendio di un autocarro adibito al trasporto di un escavatore, lungo la strada adiacente al fiume Bruna.
All’arrivo sul posto, il mezzo era interessato dalle fiamme. L’intervento della squadra ha consentito di estinguere l’incendio ed evitare che il rogo si propagasse alla vegetazione circostante.
Non si registrano persone ferite.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per la gestione della viabilità e del traffico durante le operazioni di soccorso.