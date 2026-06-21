Anello bloccato al dito di una giovane: intervento dei Vigili del Fuoco al Pronto soccorso

Grosseto. Alle 6.39 di questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino su richiesta del personale sanitario per la rimozione di un anello rimasto bloccato al dito di una giovane donna, che presentava un notevole gonfiore.

L’anello, realizzato in acciaio ad alta resistenza e composto da più parti mobili, ha reso particolarmente complesse le operazioni di rimozione. I Vigili del Fuoco hanno utilizzato appositi spessori metallici inseriti tra la pelle e l’anello per proteggere il dito durante le fasi di taglio, eseguite con un utensile a batteria. Il materiale è stato inoltre costantemente raffreddato con acqua per evitare il surriscaldamento.

A causa della particolare durezza dell’acciaio e della conformazione dell’anello, sono stati necessari più tagli per indebolirne la struttura e consentirne la completa rimozione in condizioni di sicurezza.

L’intervento si è concluso con esito positivo e la giovane donna è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario del Pronto Soccorso.

Foto di archivio