Home AttualitàComunicazione di emergenze e allerte meteo: ecco il canale WhatsApp della Protezione Civile
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Comunicazione di emergenze e allerte meteo: ecco il canale WhatsApp della Protezione Civile

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Il Comune di Grosseto informa la cittadinanza che è attivo il nuovo canale ufficiale WhatsApp della Protezione Civile, uno strumento pensato per migliorare la tempestività e l’efficacia della comunicazione in materia di sicurezza e gestione delle emergenze.

Attraverso il canale, i cittadini potranno ricevere direttamente sul proprio telefono informazioni ufficiali riguardanti:

  • allerte meteo e avvisi di criticità;
  • situazioni di emergenza sul territorio comunale;
  • chiusure di strade, scuole o servizi pubblici;
  • indicazioni di comportamento e norme di autoprotezione;
  • aggiornamenti e comunicazioni della Protezione Civile.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il sistema di informazione alla popolazione, rendendo più immediato l’accesso alle notizie ufficiali e contribuendo a una maggiore consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione. Il servizio è gratuito e accessibile a tutti i cittadini.

Come iscriversi

Per seguire il canale è sufficiente accedere a WhatsApp, aprire la sezione “Aggiornamenti” e cercare Protezione Civile Comune di Grosseto, oppure utilizzare il seguente link ufficiale: https://whatsapp.com/channel/0029Vb8IJIFDOQIYsC7KC31W

La Protezione Civile del Comune di Grosseto invita tutti i cittadini ad iscriversi al servizio per restare costantemente aggiornati e ricevere in tempo reale le informazioni che possono fare la differenza in situazioni di criticità: “La sicurezza inizia dall’informazione. Aiutaci a proteggerti”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Civitella Paganico diventa Comune ciclabile: ricevuta la Bandiera...

Torna “Alla tavola dei Priori”: seconda edizione del...

L’assessore regionale Monni in visita al Misericordia: “Reparti...

Amore, degustazioni e visita guidata: torna la Notte...

Incontri con gli autori, talk e attività per...

Salta il Consiglio comunale, l’opposizione: “Colpa della maggioranza,...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: