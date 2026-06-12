Pratoranieri: conclusi i lavori di riprofilatura della spiaggia

Follonica (Grosseto). Si sono conclusi oggi, nei tempi previsti, i lavori di riprofilatura stagionale dell’arenile di Pratoranieri, avviati lo scorso 8 giugno e concentrati esclusivamente sulla porzione della cosiddetta “cella 4” che presentava le maggiori criticità e richiedeva un intervento urgente per il ripristino della profondità utile della spiaggia.

«Abbiamo scelto di intervenire in maniera puntuale e mirata sulle aree che necessitavano maggiormente di un’azione immediata – dichiara il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani –, con l’obiettivo di restituire ai cittadini e ai tanti turisti una spiaggia libera pienamente fruibile già all’inizio della stagione balneare, limitando al minimo i disagi e le interferenze con l’utilizzo dell’arenile».

In appena cinque giorni sono state completate tutte le operazioni previste, dall’accantieramento al ricarico e successivo stendimento di circa 1.450 metri cubi di sabbia. Un intervento rapido ed efficace che ha consentito di ampliare significativamente il tratto interessato, migliorandone da subito l’accessibilità e la fruibilità.

«Si tratta di una prima fase di un intervento più ampio. Abbiamo ritenuto opportuno concentrare le lavorazioni pre-estive sulle situazioni più critiche, rinviando al termine della stagione turistica il completamento dell’intera operazione, così da coniugare la tutela della costa con le esigenze di una città che vive il mare e il turismo nel periodo estivo», prosegue il sindaco.

Come previsto dalla programmazione condivisa con la Regione Toscana, che cofinanzia l’intervento per l’80%, le attività riprenderanno nell’ottobre 2026 per completare la riprofilatura dell’arenile lungo tutto il tratto di spiaggia libera compreso tra la foce del Cervia e il lungomare di viale Italia.

L’intervento complessivo, sommato a quello appena concluso, prevede l’apporto di circa 5.000 metri cubi di sabbia proveniente dall’esterno e rappresenta una delle principali azioni messe in campo per contrastare il fenomeno dell’erosione costiera e garantire nel tempo una maggiore resilienza del litorale follonichese.

«La difesa della costa resta una delle priorità della nostra amministrazione. Continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con la Regione Toscana per realizzare interventi concreti, programmati e sostenibili, capaci di migliorare la qualità delle nostre spiagge e di preservare un patrimonio fondamentale per la città», conclude il sindaco.