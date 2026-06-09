Mensa scolastica: pubblicato il bando per richiedere l’iscrizione e le relative agevolazioni

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale di Orbetello rende noto che è stato pubblicato il bando per richiedere l’iscrizione dei figli al servizio di refezione scolastica per l’anno 2026/2027 e le relative agevolazioni per le famiglie con idonei requisiti.

«Il servizio di refezione scolastica – chiarisce la vicesindaco del Comune di Orbetello, Chiara Piccini, che detiene anche la delega alla pubblica istruzione – è molto importante, particolarmente per quelle famiglie che, per conciliare al meglio i tempi vita/lavoro, scelgono il tempo pieno. Abbiamo cercato, nel corso degli anni, di migliorare il servizio attivando anche progetti che implicassero il monitoraggio diretto da parte delle famiglie della qualità del cibo e di consolidare le agevolazioni di accesso al servizio. Anche quest’anno ci siamo impegnati per garantire il massimo supporto ai ragazzi e alle loro famiglie, implementando anche la possibilità di accedere digitalmente a bandi e modulistica per facilitare l’accesso ai servizi».

Cosa prevede il bando

L’amministrazione comunale fornisce il servizio di mensa scolastica agli alunni delle scuole dell’infanzia (materne) e primarie (elementari) statali, previa presentazione di domanda di iscrizione che deve essere rinnovata ciascun anno scolastico.

Iscrizione

L’iscrizione deve essere effettuata prima dell’inizio di ciascun anno scolastico, previa pubblicazione di apposito bando a cura dell’Ufficio di ubblica Istruzione, e compilando l’apposito modulo. Il bando e la relativa modulistica saranno disponibili, fino alla data di scadenza, sul sito del Comune di Orbetello. Il servizio viene disciplinato dal Regolamento del servizio di refezione scolastica, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Orbetello.

Come fare

La domanda cartacea deve essere redatta su un apposito modulo da ritirare all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00, o scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Orbetello.

Una volta compilata e sottoscritta, la domanda dovrà essere riconsegnata all’Ufficio Protocollo oppure inviata da un indirizzo Pec alla Pec del Comune di Orbetello protocollo@pec.comuneorbetello.it, entro e non oltre il 31 agosto 2026.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire ad altri indirizzi di posta elettronica.

Domanda digitale: è possibile presentare domanda di iscrizione direttamente dal sito del Comune di Orbetello, tramite identità digitale, cliccando sul bottone azzurro “Richiedi online” della pagina dedicata la bando sul sito istituzionale del Comune di Orbetello.

Diete

È possibile richiedere la somministrazione di una dieta che può essere sia per motivi medici (in tal caso è obbligatorio presentare il certificato medico) che per motivi etico religiosi.

L’amministrazione si riserva la facoltà di non ammettere al servizio utenti appartenenti a nuclei familiari debitori nei confronti del Comune.

Sono previste, in base all’articolo 6 del vigente Regolamento che disciplina il servizio, riduzioni per malattia e per figli successivi al primo iscritto al servizio medesimo, per le quali si rimanda a quanto disciplinato nel vigente regolamento.

Pagamento

Il pagamento della quota mensile deve essere effettuato entro e non oltre l’ultimo giorno del mese in cui il servizio viene usufruito; se tale giorno è festivo, il pagamento va effettuato il 1° giorno feriale successivo utile, e dovrà avvenire specificando nella causale nome e cognome dell’alunno, la scuola che frequenta e il mese riferito al pagamento.

Cosa serve

Per le diete per motivi medici è obbligatorio presentare il certificato medico.

Per il bando completo e relative informazioni utili, visitare il sito istituzionale del Comune di Orbetello.