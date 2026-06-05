“Il filosofo e il gallo”: Il dottor Claudio Spinelli presenta il suo libro

Follonica (Grosseto). Domenica 7 giugno, alle 18.00, alla Fonderia 1, nell’ex Ilva di Follonica (in via Roma 100), il Comune di Follonica, con l’assessorato alla cultura, promuove la presentazione del volume: “Il filosofo e il gallo. Dialoghi attorno al mistero dell’uomo e al senso della vita” (Pisa University Press, 2026), di Claudio Spinelli.

L’incontro rappresenta un appuntamento culturale di particolare interesse perché vede protagonista una figura che unisce in modo raro il rigore della scienza, la sensibilità artistica e la riflessione filosofica.

Claudio Spinelli è infatti professore ordinario di Chirurgia all’Università di Pisa, autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche e di numerosi volumi specialistici. Nel corso della sua carriera accademica e professionale ha ricoperto importanti incarichi universitari e ospedalieri, affermandosi come uno dei principali riferimenti italiani nel proprio settore. Accanto all’attività scientifica ha però sempre coltivato la passione per la pittura e la scrittura, dando vita a opere nelle quali il sapere umanistico dialoga con quello scientifico.

Ne nasce un libro originale e profondo che prende avvio dalle ultime celebri parole attribuite a Socrate: “Critone, dobbiamo un gallo a Esculapio”. Da questa suggestione prende forma una trama dialogica che accompagna il lettore in una riflessione sul mistero dell’uomo, sul significato dell’esistenza, sul rapporto tra vita, morte, conoscenza e libertà.

L’opera intreccia riferimenti alla filosofia antica e moderna, alla letteratura, ai testi sacri e alle grandi questioni ambientali contemporanee. Un racconto-saggio che invita il lettore a fermarsi e interrogarsi sulle domande fondamentali dell’esistenza umana.

A dialogare con l’autore saranno tre personalità di primo piano del panorama culturale e accademico nazionale: Claudia Napolitano, responsabile di Pisa University Press, la casa editrice dell’Università di Pisa che ha pubblicato il volume; Valerio Meattini, professore ordinario di Filosofia teoretica e membro dell’Accademia di Scienze politiche e morali di Napoli; Paolo Poccetti, professore ordinario di Linguistica all’Università di Roma Tor Vergata, tra i maggiori studiosi italiani nel campo della linguistica storica e delle lingue dell’antichità.

L’incontro sarà moderato dalla dott.ssa Lucia Bottoni.

Particolarmente significativo sarà anche il contributo artistico della serata. Alcuni brani ed estratti dell’opera saranno infatti proposti attraverso letture interpretate da Davide Braglia, attore e direttore del Centro di produzione musicale Rockland, che accompagnerà il pubblico all’interno delle atmosfere e delle riflessioni del volume.

La scelta della sede non è casuale. La Fonderia 1 rappresenta oggi uno dei luoghi simbolo della cultura follonichese: uno spazio nato dal recupero dell’archeologia industriale dell’ex Ilva e trasformato in centro di produzione culturale e confronto civile. Un contesto particolarmente adatto ad accogliere un’opera che invita a costruire ponti tra discipline diverse, tra sapere scientifico e pensiero umanistico, tra memoria e futuro.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Follonica e si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale promosso dall’assessorato alla cultura attraverso incontri dedicati alla riflessione, alla divulgazione e al dialogo tra differenti ambiti del sapere.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.