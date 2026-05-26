“Stop alla Mafia”: allo stadio “Zecchini” una giornata di sport, legalità e solidarietà

Grosseto. Questa mattina, allo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto, si è svolta la partita-evento benefica “Stop alla Mafia”, iniziativa dedicata alla promozione della legalità, della memoria e dell’impegno civile attraverso lo sport e la solidarietà.

L’evento, promosso da Lux Events Italia e organizzato da Klaudio Viska con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Grosseto, ha visto anche il contributo della Pro Loco Grosseto.

Presenti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’onorevole Caterina Chinnici, la presidente della Consulta comunale per la disabilità Valentina Corsetti e numerose autorità civili e militari del territorio.

In campo quattro squadre, Sap Grosseto, Finanza&Friends, Polizia Municipale di Grosseto e Sim Carabinieri, protagoniste di una giornata di sport, condivisione e sensibilizzazione dedicata ai valori della giustizia, del rispetto delle regole e della lotta contro ogni forma di criminalità organizzata, nel ricordo dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L’iniziativa ha avuto anche finalità benefiche, con una raccolta fondi destinata al reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto.