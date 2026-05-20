“La memoria si fa bella”: al via il concorso per artisti promosso da Rsa e Comune

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano e la Rsa La Cupolina “Bianca e Maddalena Morvidi” promuovono il concorso “La memoria si fa bella”, un’iniziativa rivolta agli artisti del territorio con l’obiettivo di realizzare uno spazio artistico permanente all’ingresso della struttura.

Il concorso

Il progetto nasce dall’idea di portare arte e bellezza all’interno di un luogo che custodisce storie, ricordi e relazioni. Le opere selezionate contribuiranno a rendere ancora più accogliente la residenza assistita, trasformando l’ingresso in uno spazio capace di suscitare emozioni e rafforzare quel senso di familiarità e vicinanza che rappresenta un elemento importante nel percorso di cura.

Possono partecipare artisti maggiorenni, professionisti e non professionisti, residenti o operanti nel territorio della Maremma o comunque legati al Comune di Manciano.

Sono ammesse esclusivamente opere pittoriche con dimensioni massime di 2 metri per 1,50 metri. Non saranno accettate sculture, fotografie, installazioni, opere digitali o altre forme artistiche diverse dalla pittura.

Per coloro che non dispongono di un’opera già realizzata, La Cupolina mette a disposizione gratuitamente le tele necessarie per la realizzazione dei dipinti.

Le proposte saranno esaminate da una commissione composta da rappresentanti della Rsa e dell’amministrazione comunale. La partecipazione non prevede compensi, né rimborsi di alcun tipo. Le opere selezionate dovranno essere donate al Comune di Manciano, che le acquisirà al patrimonio dell’Ente e le collocherà in modo permanente all’ingresso della struttura.

Le domande dovranno essere presentate entro domenica 14 giugno 2026, inviando la documentazione richiesta tramite Pec all’indirizzo comune.manciano@postacert. toscana.it oppure consegnandola all’Ufficio Protocollo del Comune.

L’avviso pubblico e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Manciano.