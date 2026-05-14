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Sanità, Minucci: “Regione spieghi il piano di assunzioni per l’operatività della Casa di comunità”

La Casa di comunità di Pitigliano è stata inaugurata lo scorso 8 aprile

di Redazione
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Firenze. La Regione spieghi quale sia, ad oggi, il piano di assunzioni per l’operatività della Casa di comunità di Pitigliano.

A chiederlo, con un’interrogazione al Governatore Eugenio Giani e all’assessore alla sanità Monia Monni, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci.

“Vorremmo sapere quanto personale è attualmente assegnato, ed è operativo, nella Casa di Comunità di Pitigliano, quanto, del personale assegnato, presta servizio contemporaneamente nell’ospedale di Pitigliano e nella Casa di comunità – chiede il consigliere regionale Minucci -. Del resto, il corretto sviluppo di una rete sanitaria di prossimità è legato non solo alla costruzione di nuove strutture, ma anche all’assunzione di nuovo personale sanitario.”

“La Casa di comunità di Pitigliano è stata inaugurata lo scorso 8 aprile. All’interno del presidio sanitario è prevista la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia, assistenti sociali ed ambulatori specialistici tra cui cardiologia, diabetologia, neurologia e geriatria – ricorda il consigliere regionale di Fratelli d’Italia -. E, durante l’inaugurazione, sono stati menzionati ulteriori investimenti in merito al personale, con nuove assunzioni previste per la struttura”.

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