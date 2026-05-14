Sanità, Minucci: “Regione spieghi il piano di assunzioni per l’operatività della Casa di comunità”

Firenze. “La Regione spieghi quale sia, ad oggi, il piano di assunzioni per l’operatività della Casa di comunità di Pitigliano.“

A chiederlo, con un’interrogazione al Governatore Eugenio Giani e all’assessore alla sanità Monia Monni, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci.

“Vorremmo sapere quanto personale è attualmente assegnato, ed è operativo, nella Casa di Comunità di Pitigliano, quanto, del personale assegnato, presta servizio contemporaneamente nell’ospedale di Pitigliano e nella Casa di comunità – chiede il consigliere regionale Minucci -. Del resto, il corretto sviluppo di una rete sanitaria di prossimità è legato non solo alla costruzione di nuove strutture, ma anche all’assunzione di nuovo personale sanitario.”

“La Casa di comunità di Pitigliano è stata inaugurata lo scorso 8 aprile. All’interno del presidio sanitario è prevista la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia, assistenti sociali ed ambulatori specialistici tra cui cardiologia, diabetologia, neurologia e geriatria – ricorda il consigliere regionale di Fratelli d’Italia -. E, durante l’inaugurazione, sono stati menzionati ulteriori investimenti in merito al personale, con nuove assunzioni previste per la struttura”.