Sicurezza in agricoltura: Cipa-At e Cia presentano “Verifhy”

Grosseto. “La verifica di efficacia formativa in agricoltura: dal nuovo Accordo Stato-Regioni alla pratica” è il titolo dell’incontro promosso da Cipa-At Grosseto e Cia Grosseto, dedicato a un tema oggi sempre più centrale per le aziende agricole: la sicurezza sul lavoro e la capacità di rendere la formazione non solo un obbligo, ma uno strumento realmente utile nella gestione quotidiana dell’impresa.

Il nuovo accordo Stato-Regioni del 17 aprile scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio, ha ridefinito il quadro della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo una maggiore attenzione alla verifica dell’apprendimento e all’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per il settore agricolo si tratta di un passaggio particolarmente importante. Le aziende operano spesso in contesti complessi: attività stagionali, uso di macchinari e attrezzature, mansioni diverse, lavoro all’aperto e rischi legati alle condizioni operative del campo. Per questo diventa essenziale poter contare su strumenti capaci di accompagnare le imprese negli adempimenti, senza appesantire ulteriormente la gestione quotidiana.

“La sicurezza non può restare soltanto sulla carta – ha spiegato il presidente di Cia Grosseto, Edoardo Donato, aprendo i lavori –, ma deve entrare nell’organizzazione reale del lavoro agricolo. Le imprese hanno bisogno di indicazioni chiare e di strumenti pratici, capaci di aiutarle a rispettare gli obblighi e, soprattutto, a prevenire i rischi”.

Nel corso dell’incontro è stato presentato “Verifhy”, il software sviluppato da Cipa-At Grosseto per supportare le aziende nella verifica dell’efficacia formativa, nella tracciabilità delle attività e nella gestione cronologica della documentazione. Uno strumento pensato per trasformare un obbligo normativo in un processo più ordinato, accessibile e coerente con le esigenze delle imprese agricole.

“‘Verifhy’ nasce per aiutare le imprese a gestire in modo più semplice e ordinato un adempimento che oggi richiede attenzione, metodo e continuità – ha spiegato Francesca Grilli, responsabile sicurezza di Cia Grosseto –. L’obiettivo è offrire uno strumento pratico, capace di raccogliere le informazioni, documentare le attività svolte e rendere più chiaro il percorso di verifica”.

“Accompagnare le aziende agricole in questa fase di cambiamento è una nostra priorità – ha aggiunto Fabio Rosso, promotore dell’evento e direttore dell’agenzia formativa di Cia Grosseto –. La verifica dell’efficacia formativa non può essere vissuta come un passaggio formale da archiviare, ma come parte di un percorso da aggiornare, controllare e calare nella realtà del lavoro agricolo”.

All’appuntamento hanno preso parte esperti e ricercatori di Inail, che hanno approfondito l’evoluzione della formazione sulle attrezzature, i nuovi obblighi normativi, la transizione digitale e gli strumenti operativi a disposizione delle imprese. Il programma ha previsto anche un focus sulla nuova disciplina della verifica di efficacia e sulle strategie di validazione operativa.

A chiudere i lavori è stato lo stesso direttore di Cipa-At Grosseto, con un intervento dedicato alla digitalizzazione della conformità e alla gestione della verifica di efficacia formativa attraverso il software Verifhy In-House Edition.