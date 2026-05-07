Lavori dell’Enel per nuova linea elettrica interrata: interrotta la corrente in alcune vie

Manciano (Grosseto). Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico territoriale: domani (venerdì 8 maggio) e lunedì 11 maggio, infatti, la società elettrica completerà i lavori per il potenziamento di un’importante porzione di rete a Manciano, con particolare riferimento a tutta l’area limitrofa al centro, da via dell’Osteria Vecchia, Circonvallazione sud, via delle Fonti fino a via del Ponticino e alle località Le Vigne, Sasso Grosso, Pratistello, Agliola e dintorni.

I lavori

I tecnici dell’azienda elettrica, che come ultimo step del piano di lavoro hanno effettuato i collaudi dei nuovi cavi con esito positivo, attiveranno oltre 650 metri di nuova linea elettrica interrata, tutta realizzata in cavo sotterraneo di ultima generazione, in sostituzione a un tratto di conduttori aerei che saranno eliminati con benefici sia in termini di servizio elettrico che ambientali.

La nuova dorsale consentirà di completare nell’area citata la richiusura cosiddetta in anello, ovvero un “sistema magliato” che tramite le cabine congiunge trasversalmente più direttrici elettriche e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto danneggiato per erogare elettricità dalle linee elettriche di riserva, dette controalimentanti. Gli interventi verranno eseguiti con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano.

I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha diviso in giorni i e zone diverse, in modo da diminuire i disagi, con inizio dei lavori previsto per domani alle 8:30 e lunedì alle 8.30 e conclusione in entrambi i casi nel primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei ‘fuori servizio’ saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze nelle aree citate.

I clienti della zona sono informati attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.