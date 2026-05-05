Soggiorni al mare e in montagna nel 2026: aperte le iscrizioni per i cittadini over 65

Manciano (Grosseto). Sono aperte le iscrizioni ai soggiorni climatici 2026 rivolti ai cittadini over 65 del Comune di Manciano. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, prevede due proposte – una al mare e una in montagna – individuate anche attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto direttamente i cittadini interessati.

Le domande di adesione dovranno essere presentate entro e non oltre domenica 17 maggio. Il Comune ha stanziato 10mila euro per sostenere l’iniziativa, coprendo le spese di trasporto e quelle relative alla presenza di un accompagnatore, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione possibile.

I viaggi

Le destinazioni individuate sono Nova Siri, in provincia di Matera, con soggiorno dal 21 al 28 giugno, e Rivisondoli, in provincia dell’Aquila, con mini soggiorno dal 22 al 24 luglio. Le proposte sono state selezionate a seguito degli incontri pubblici e delle preferenze espresse dai cittadini, che hanno indicato l’interesse sia per una settimana al mare sia per un’esperienza più breve in montagna.

«I soggiorni climatici rappresentano un’opportunità concreta per promuovere inclusione e benessere – dichiara il vicesindaco e assessore al sociale Roberto Bulgarini –. Sono iniziative pensate per favorire la partecipazione e la socialità, con un’attenzione particolare alle persone anziane, ma più in generale a tutte le fasce della comunità. Come amministrazione lavoriamo per costruire occasioni accessibili, che mettano al centro le relazioni e il diritto di ciascuno a vivere momenti di qualità. L’inclusione è un valore che guida le nostre politiche, a partire dai servizi per i più fragili fino alle attività che coinvolgono famiglie, bambini e anziani».

L’organizzazione dei soggiorni sarà definita in base al numero di adesioni, così da garantire una gestione efficace e rispondente alle esigenze dei partecipanti. I moduli di domanda sono disponibili online sul sito del Comune o rivolgendosi all’ufficio Politiche sociali del Comune. Per informazioni: e-mail loretta.tremante@comune.manciano.gr.it oppure tel. 0564.625305.