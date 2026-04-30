“La mia poesia”: le opere di Marco delle Colline in mostra alla Galleria Spaziografico

Massa Marittima (Grosseto). Dal 2 al 17 maggio la Galleria Spaziografico ospita, a cura di Gian Paolo Bonesini, “La mia poesia”, seconda mostra personale di Markus Buhlmann, noto come Marco delle Colline: un nome d’arte che richiama la sua provenienza dalle colline svizzere e il suo trasferimento nel 1979 nelle Colline Metallifere, in particolare a Massa Marittima.

La mostra

Artista eclettico e sperimentatore, Buhlmann presenta una serie di opere recenti realizzate attraverso tecniche differenti, tra cui alcuni procedimenti innovativi come la stampa piezoelettrica. La sua ricerca si sviluppa a partire da un flusso di immagini interiori che l’artista rielabora in composizioni visive caratterizzate da un uso intenso del colore e della luce. Quest’ultima attraversa le opere generando una percezione dinamica, quasi in continuo movimento, che esclude ogni forma di staticità.

Il linguaggio artistico di Buhlmann si colloca in una dimensione prevalentemente onirica, dove l’astrazione si intreccia talvolta con suggestioni di paesaggio, senza mai sfociare in una rappresentazione naturalistica. L’artista rifiuta infatti la tradizionale raffigurazione della natura morta o del paesaggio convenzionale, privilegiando invece una dimensione emotiva e poetica.

Fulcro di questa nuova produzione sono due figure simboliche: Yolanda, donna matura, segnata dalle difficoltà, ma dotata di forza e presenza, e la Sirenetta (nella foto), figura fragile protesa verso la ricerca dell’amore e di un’anima. Due poli opposti che, nel corso del percorso espositivo, tendono progressivamente ad avvicinarsi fino a riflettersi l’uno nell’altro.

Attraverso queste immagini, l’artista costruisce un dialogo tra dimensione interiore e rappresentazione visiva, dando forma a una poetica in cui la bellezza non è fine a sé stessa, ma occasione di riflessione. La mostra si configura così come un itinerario che mette in relazione arte e poesia, invitando lo spettatore a un coinvolgimento non solo estetico ma anche emotivo.

La mostra sarà inaugurata sabato 2 maggio alle 18.00 in vicolo del Ciambellano 7, a Massa Marittima, e rimane aperta fino al 17 maggio tutti i giorni con orario dalle 16.30 alle 19.00

Informazioni: cell. 333.9777614 o e-mail galleria.spaziografico@gmail.com

Ingresso libero.