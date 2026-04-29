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Tango, inclusione e partecipazione: Skeep protagonista al campino della frazione

L'iniziativa è in programma domenica 3 maggio

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Domenica 3 maggio, dalle 17 alle 18.30, al campino di Tatti, si esibiranno i ragazzi e le ragazze dell’associazione Skeep, realtà impegnata da anni nella promozione dell’inclusione sociale e sportiva delle persone con disabilità attraverso l’arte, lo sport e le attività ludico-motorie.

Il nutrito gruppo di atleti e atlete, formato da persone con disabilità e volontari, porterà in scena una performance di tango, coordinata dal maestro Maurizio Ginanneschi, in un pomeriggio all’insegna dell’allegria, della condivisione e dell’incontro. Si esibirà anche il gruppo Maggerini di Tatti “Le Rose selvatiche”. A seguire danze in cerchio per tutti con Patrizia e musica con Alberto Giorni.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra Arci, Il Barrino, Comitato turistico di Tatti, azienda agricola Il Pianale, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.

“È la prima volta che l’associazione Skeep si esibisce nel nostro Comune – sottolinea Sara Montemaggi, assessore all’associazionismo e agli eventi – e siamo molto felici di accoglierla a Tatti. Skeep svolge un lavoro prezioso per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità, creando occasioni autentiche di partecipazione, crescita e relazione attraverso lo sport, l’arte e le attività condivise. Porteranno nel nostro territorio non solo uno spettacolo coinvolgente, ma anche un messaggio forte di comunità e di attenzione verso gli altri. Li aspettiamo a braccia aperte”.

Nata nel 2013, l’associazione Skeep promuove percorsi sportivi, artistici e ricreativi rivolti a ragazzi e ragazze con disabilità, coinvolgendo volontari, famiglie ed educatori in attività che mettono al centro la persona e le sue capacità, contribuendo concretamente a costruire una comunità più inclusiva e solidale.

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