Sanità, Minucci: “Regione ha previsto piano di assunzioni per risolvere carenza di medici di base?”

Firenze. “La Regione ha previsto un piano di assunzioni per coprire il numero di pensionamenti nel periodo 2022-2030? Come intende affrontare e risolvere la carenza di medici di base nei territori di Grosseto e Monte Argentario?”.

A chiederlo con un’interrogazione il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci.

“Nel comune di Grosseto, in seguito ad una serie di pensionamenti, si è delineata una grave carenza di medici di medicina generale, come lamentato dalla presidente dell’Ordine lo scorso 14 aprile. Nel comune di Monte Argentario si è verificata una situazione analoga, come emerge dalle tante segnalazioni arrivateci da parte dei residenti, che denunciano una carenza strutturale di medici di base – sottolinea il consigliere regionale Luca Minucci -. Gravi carenze che colpiscono, in primis, i cittadini più a rischio, gli anziani, che non sempre riescono ad effettuare per tempo il cambio di medico. Molti, infatti, sono rimasti scoperti dal servizio, viste le numerose richieste di cambio medico e dato il limite massimo di 1500 pazienti per ogni dottore”.

“Già nel febbraio del 2022 l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Firenze aveva delineato una potenziale crisi di medici di medicina generale, citando i dati forniti dal sindacato Anaao e basandosi su dati Istat e del Ministero della Salute – ricorda Minucci -. Una potenziale carenza dovuta ai pensionamenti incombenti nel periodo tra il 2022 ed il 2030, prevedendo il pensionamento del 47% dei medici attivi in quell’anno in Italia. La relazione, consegnata nel 2022 alla Regione Toscana, denunciava la carenza di 800 medici specialisti e 250 medici di medicina generale, oltre che prevedere il pensionamento di circa 4000 medici nel periodo 2022-2030. E, purtroppo, la situazione odierna è in linea con la previsione effettuata dall’Ordine dei medici, con criticità riscontrate in tutto il territorio regionale.”