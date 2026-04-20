Musica, teatro e racconti: la Cava di Roselle torna ad accendersi con “Flux”

Grosseto. La Cava di Roselle torna ad accogliere il grande pubblico. L’anfiteatro naturale alle porte del capoluogo maremmano si appresta ad ospitare la rassegna “Flux”, quattro spettacoli, organizzati da M.Arte aps, in collaborazione con la cooperativa Uscita di Sicurezza, che gestisce la Cava di Roselle, e con il sostegno della Fondazione Casa di Risparmio di Firenze e il patrocinio del Comune di Grosseto. Sponsor dell’iniziativa sono i supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Dal 30 luglio al 3 agosto, spazio al teatro, alla musica e al ricordo di San Francesco, a 800 anni dalla morte, con artisti e personalità del panorama culturale italiano come Luca Bizzarri, con “Non hanno un dubbio” (giovedì 30 luglio), il concerto dei Gatti Mézzi (venerdì 31 luglio), un omaggio a Morricone dell’Ensemble Symphony Orchestra (sabato 1° agosto) per concludere con “Francesco”, lo spettacolo di Angelo Branduardi e Aldo Cazzullo, dedicato al santo patrono d’Italia nell’800° anniversario della morte (lunedì 3 agosto).

“La Cava di Roselle – spiega Lorenzo Luzzetti, di M.Arte aps – è un luogo di grande suggestione alle porte della città e pensiamo sia la struttura più adatta del territorio grossetano ad ospitare eventi estivi di un certo rilievo; sicuramente merita di essere valorizzata con una rassegna che caratterizzi l’offerta culturale estiva di Grosseto, con spettacoli in grado di coinvolgere sia pubblico locale che turismo qualificato”.

“Flux”, che per l’offerta culturale proposta, si presta ad attirare residenti e turisti, è resa possibile dal sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e dal patrocinio del Comune di Grosseto.

“Siamo lieti di sostenere questa rassegna perché valorizza un luogo di grande fascino e potenzialità come la Cava di Roselle, restituendolo al pubblico con una proposta culturale di qualità – dichiara Carlo Vellutini, membro del Cda di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze –. Il cartellone unisce linguaggi diversi, dalla musica al teatro, e riesce a parlare sia ai residenti che ai visitatori, contribuendo a rafforzare l’attrattività del territorio. Iniziative come questa dimostrano quanto la cultura possa essere un motore concreto di crescita e identità per le comunità locali”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere una rassegna che restituisce centralità a un luogo di grande fascino e valore paesaggistico come la Cava di Roselle – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti –, trasformandolo in uno spazio vivo di incontro, cultura e condivisione. Questo cartellone rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra amministrazione, associazioni e realtà del territorio possa generare un’offerta culturale di qualità, capace di parlare a pubblici diversi e di arricchire l’estate grossetana. La varietà delle proposte, che spaziano dal teatro alla musica fino alla narrazione, testimonia la volontà di costruire un programma inclusivo e attrattivo, in grado di coinvolgere cittadini e visitatori, contribuendo al tempo stesso alla promozione del nostro territorio. Investire nella cultura significa anche rafforzare l’identità della comunità e valorizzare spazi che possono diventare veri e propri punti di riferimento per la vita culturale della città. Iniziative come questa confermano l’importanza di fare rete e di continuare a credere in progettualità condivise, che uniscono qualità artistica e valorizzazione dei luoghi, offrendo nuove opportunità di crescita e sviluppo per Grosseto e per tutta la Maremma”.

“Abbiamo accolto con piacere la proposta di M.Arte per la realizzazione di questa rassegna – aggiunge Luca Terrosi, presidente della cooperativa Uscita di Sicurezza – perché tornare ad accogliere eventi di livello alla Cava di Roselle è per noi una grande soddisfazione”.

Il programma

Luca Bizzarri in “Non hanno un dubbio” – Giovedì 30 luglio

Scritto e diretto dall’attore e comico Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti, “Non hanno un dubbio” è lo spettacolo teatrale ispirato al podcast e all’omonimo libro di Bizzarri “Non hanno un dubbio”. Nato come satira su una campagna elettorale, il progetto è diventato in breve tempo un vero e proprio fenomeno di costume, capace di attraversare diversi linguaggi: dalla parola scritta al web, fino al palcoscenico, dove assume la sua dimensione più vivace e potente. “Non hanno un dubbio” è uno spettacolo che si evolve continuamente, si aggiorna, cresce e si adatta presentando folgoranti illuminazioni comiche. La comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, il costume e malcostume di un nuovo millennio: uno specchio spesso impietoso ma mai banale, condotto con l’irriverente intelligenza e sagacia di un grande interprete.

I Gatti Mézzi in concerto – Venerdì 31 luglio

Il duo nato nel 2005 dal connubio artistico tra due pisani doc, Tommaso Novi, pianista, cantante e fischiatore d’eccellenza, e Francesco Bottai, chitarrista e cantante, torna sul palco con un’esibizione vivace e divertente. Ad unire Novi e Bottai, infatti, è la passione per un tipo di composizione ironica, sperimentale, colta e irriverente, che scivola su melodie che spaziano dal jazz allo swing, passando per le sonorità della musica popolare.

“Alla scoperta di Morricone” con l’Ensemble Symphony Orchestra – Sabato 1° agosto

L’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, propone un tributo alle musiche del grande compositore italiano, che si arricchisce unendo ai pezzi più celebri brani meno conosciuti, ma di grande bellezza, e attinge allo sconfinato repertorio del maestro Morricone per dare vita a un concerto dal grandissimo valore emozionale. Non solo musica, infatti, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche, che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Uno spettacolo che attinge a piene mani e reinterpreta il ricchissimo patrimonio di oltre 500 colonne sonore che hanno reso noto il nome del maestro Morricone nel mondo.

“Francesco”, Aldo Cazzullo & Angelo Branduardi – Lunedì 3 agosto

Nel 2026 l’Italia celebra il suo santo patrono, “il più italiano dei santi”: San Francesco, morto 800 anni fa. Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi raccontano la storia del santo, anzi le storie. Il San Francesco della devozione: il lupo, la predica agli uccelli, le stimmate. Il San Francesco della storia: la conversione, la spoliazione, il rapporto con il Papa, la nascita dell’ordine, la crociata, l’incontro con il sultano. Il San Francesco poeta: il Cantico delle Creature. I grandi francescani, dai terziari ai santi fino al primo Papa chiamato Francesco. Attraverso parole, musiche, immagini, torna la figura di un santo meraviglioso, e si ricostruisce un tassello prezioso dell’identità italiana.

Informazioni utili

I biglietti per i quattro spettacoli della rassegna “Flux”, in programma alla Cava di Roselle, sono disponibili sul sito e nei punti vendita TicketOne e all’indirizzo www.marte.18tickets.it