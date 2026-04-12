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Previdenza complementare: se ne parla in un incontro promosso da Cna Giovani imprenditori

Mercoledì 15 aprile, alle 17, l'iniziativa nella sala conferenze di via Birmania 96

di Redazione
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Grosseto. “Costruire il tuo domani” è il titolo dell’incontro gratuito, organizzato da Cna Giovani Imprenditori Grosseto, per parlare di previdenza complementare e in programma mercoledì 15 aprile, alle 17, nella sala “Maurizio Masini” di Cna Grosseto, in via Birmania 96.

“Fare scelte consapevoli e lungimiranti per il proprio futuro è fondamentale – spiega il presidente di Cna Giovani imprenditori Grosseto, Michele Agostini ed occorre muoversi per tempo: per questo abbiamo deciso di organizzare questo appuntamento che, con l’aiuto di esperti, potrà orientare i partecipanti verso l’individuazione della soluzione più adatta alle loro esigenze. Spesso noi più giovani trascuriamo questo aspetto, ma capire come garantirsi una sicurezza futura è davvero molto importante”.

Dopo un primo sondaggio tra i presenti, i relatori forniranno alcuni importanti cenni sulla previdenza complementare in Italia e sulle novità previste dalla Legge di Bilancio. Saranno poi affrontati dei casi pratici e analizzate varie soluzioni.

La partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita l’iscrizione, compilando il modulo reperibile sul sito di Cna Grosseto all’indirizzo: www.cnagrosseto.it. Chi non può partecipare in presenza potrà segnalarlo e ricevere il link per partecipare all’incontro da remoto.

Per informazioni: e-mail d.pizzetti@cna-gr.it – cell. 335.1474729.

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