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“Tatti, paese di sognatori”: il documentario arriva al Nuovo cinema Tirreno

La proiezione si terrà martedì 31 marzo alle 18.30

di Redazione
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Capalbio (Grosseto). Un paese fantasma che prova a rinascere. È questa la storia che racconterà “Tatti, paese di sognatori”, il documentario di Ruedi Gerber, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. La proiezione si terrà martedì 31 marzo alle 18.30; a seguire il pubblico potrà dialogare con il regista presente in sala.

“Tatti, paese di sognatori”

A pochi chilometri da noi, nel cuore della Maremma, Tatti era diventato un paese fantasma. Oggi è un luogo che prova a rinascere: le terre tornano a vivere, le case si riaccendono, una comunità si ricostruisce. Il documentario racconta esattamente questa trasformazione dall’interno.

Ruedi Gerber

Regista del documentario, ma anche parte attiva del cambiamento di Tatti. Ruedi Gerber, infatti, è anche un imprenditore agricolo, produttore di olio e vino e tessitore di relazioni tra vecchi e nuovi abitanti.

Alle 18 è in programma una degustazione del vino di Tatti.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

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