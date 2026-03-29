“Tatti, paese di sognatori”: il documentario arriva al Nuovo cinema Tirreno

Capalbio (Grosseto). Un paese fantasma che prova a rinascere. È questa la storia che racconterà “Tatti, paese di sognatori”, il documentario di Ruedi Gerber, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. La proiezione si terrà martedì 31 marzo alle 18.30; a seguire il pubblico potrà dialogare con il regista presente in sala.

“Tatti, paese di sognatori”

A pochi chilometri da noi, nel cuore della Maremma, Tatti era diventato un paese fantasma. Oggi è un luogo che prova a rinascere: le terre tornano a vivere, le case si riaccendono, una comunità si ricostruisce. Il documentario racconta esattamente questa trasformazione dall’interno.

Ruedi Gerber

Regista del documentario, ma anche parte attiva del cambiamento di Tatti. Ruedi Gerber, infatti, è anche un imprenditore agricolo, produttore di olio e vino e tessitore di relazioni tra vecchi e nuovi abitanti.

Alle 18 è in programma una degustazione del vino di Tatti.

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