Verso le amministrative: il Pd organizza un incontro con iscritti e simpatizzanti

Sorano (Grosseto). La segreteria provinciale del Partito Democratico, insieme al Pd di Sorano, convoca per martedì 24 marzo, alle 18, al circolo Pratolungo di Sorano, un incontro per parlare delle prossime elezioni amministrative per eleggere il primo cittadino, che si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio.
L’incontro è aperto a iscritti e simpatizzanti.
“La partecipazione attiva dei cittadini rappresenta un momento fondamentale di democrazia e confronto – si legge in una nota del Pd -, indispensabile per costruire insieme il futuro della comunità”.