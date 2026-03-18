“Tatti, paese di sognatori”: a Massa Marittima la premiere assoluta del documentario

Massa Marittima (Grosseto). Inizia sabato 28 marzo, alle 17.30, al Nuovo Cinema Goldoni di Massa Marittima, il viaggio del documentario “Tatti, paese di sognatori“, di Ruedi Gerber, che proseguirà nei giorni immediatamente successivi con altre première a Grosseto e provincia per arrivare poi nei cinema di tutta Italia dal 9 aprile.

I cittadini di Massa Marittima avranno il privilegio di assistere alla prima, esclusiva, proiezione pubblica del documentario, dopo le proiezioni festivaliere di Firenze (Festival dei Popoli, dove sono arrivati ben tre pullman festanti da Tatti) e Follonica. Al termine della proiezione il pubblico potrà dialogare con il regista Ruedi Gerber e brindare insieme a lui con i vini prodotti nel territorio di Tatti dalla Cantina.

“Dopo le anteprime all’interno dei Festival di Firenze e Follonica, il Comune di Massa Marittima ha voluto fortemente portare questa prima nazionale a Massa Marittima – commenta il sindaco Irene Marconi – e ci siamo impegnati per accogliere questo film, che è un orgoglio per tutti noi. Vedere la propria terra raccontata sul grande schermo è un’emozione unica e siamo felici di poter condividere questo momento speciale con i nostri cittadini. Tatti dimostra che i borghi della Maremma non sono solo custodi di storia e bellezza, ma luoghi vivi, capaci di reinventarsi e di attrarre chi vuole costruire un futuro sostenibile e condiviso”.

Il documentario

“Tatti, paese di sognatori” racconta la storia di speranza e rinascita di Tatti, un piccolo borgo della Maremma, che da paese in declino ha recuperato le terre abbandonate e ha costruito un futuro condiviso grazie alla collaborazione tra gli abitanti, gli agricoltori locali e i forestieri che hanno scelto di farne il proprio luogo di vita e lavoro.

Una narrazione personale – quella del regista svizzero Ruedi Gerber – che si è trasformata in un film, intrecciando storia privata e lavoro dietro la macchina da presa in un “set naturale”: Gerber infatti è stato uno dei fautori della rinascita del borgo toscano, divenendo egli stesso un imprenditore locale (produttore di olio e vino biodinamico), e creando una rete di collaborazione e di solidarietà che ha portato Tatti dall’essere, come l’aveva definito, “un paese fantasma, un deserto dal panorama bellissimo” a reinventarsi come modello di partecipazione, con vecchi e nuovi residenti impegnati nel recupero delle terre abbandonate e nella riscoperta della cooperazione. Un racconto di bellezza, resilienza e speranza: quella di chi ha sempre voluto restare e di chi ha scelto questo piccolo borgo come luogo per vivere e crescere i figli, per dimostrare che una vita più sostenibile e lenta è possibile.

Una produzione Zas Film e Perché No Films, “Tatti, paese di sognatori” uscirà al cinema con Lo Scrittoio dal 9 aprile 2026, dopo le anteprime di Massa Marittima (28 marzo) Castel del Piano (30 marzo), Capalbio (31 marzo), Grosseto (primo aprile), Orbetello (2 aprile).

Trailer su Youtube: https://youtu.be/wBzMbyLEQWI