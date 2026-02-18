Sicurezza nei locali, controlli di Carabinieri e Vigili del Fuoco: un arresto e diverse multe

Grosseto. Controlli sulla sicurezza dei locali di intrattenimento, con particolare focus sulla “safety” delle strutture che ospitano queste attività, e sulla regolarità delle conseguenti autorizzazioni: questi gli obiettivi condivisi nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tra forze dell’ordine ed enti preposti, con il coordinamento e la direzione del Prefetto Paola Berardino, che si è svolto alcuni giorni fa in Prefettura, dove sono state definite le linee operative discendenti da una circolare diramata di recente dal Ministero dell’Interno, all’alba dei tragici eventi verificatisi a Crans Montana.

E’ così che un robusto dispositivo, costituito da Carabinieri e Vigili del Fuoco, ha fatto accesso, ieri sera, a diversi locali situati tra Orbetello e Monte Argentario, verificando le autorizzazioni in materia di sicurezza e in particolare di prevenzione incendi, nonché identificando e controllando numerosi clienti.

Molti quindi i reparti e le articolazioni coinvolte: Carabinieri della Compagnia di Orbetello, dei reparti speciali del Nucleo Ispettorato del lavoro (Nil) di Grosseto e del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Livorno, una squadra di Carabinieri cinofili, agenti dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Grosseto, i quali hanno congiuntamente controllato una discoteca, dove è stato rilevato il mancato aggiornamento del piano antincendio, carenze in tema di formazione del personale dipendente e difformità dei locali rispetto alle autorizzazioni in precedenza concesse.

Il tutto, oltre a dare origine a multe, è stato oggetto di prescrizioni a carico delle attività, volte all’adeguamento e alla sanatoria delle irregolarità riscontrate. Nel corso dell’operazione è stato anche arrestato un uomo, colto in flagrante mentre cedeva 4 grammi di cocaina a un uomo, nonché segnalati alla Prefettura di Grosseto quali assuntori 4 soggetti, trovati con dosi per uso personale di hashish e cocaina.

I controlli hanno riguardato anche alcuni bar della zona, in totale tre, dove ogni componente della task force, per la parte di competenza, ha rilevato e sanzionato carenze di varia natura, tra cui violazioni inerenti alla disciplina del fumo nei locali pubblici, carenze igienico-sanitarie connesse alla presenza di infestanti e mancate comunicazioni sulla destinazione d’uso dei locali.

L’arresto è stato convalidato poco fa dal Gip di Grosseto, che ha disposto la liberazione dell’arrestato, a cui ha prescritto il divieto di allontanarsi dal comune di residenza (situato in provincia di Grosseto).