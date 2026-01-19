Carnevale: ecco tutte le date, le iniziative e i partner dell’edizione 2026

Follonica (Grosseto). L’Associazione Carnevale Follonica ha presentato nella conferenza stampa andata in scena al MeQ le ultime novità della manifestazione che quest’anno, fra gli altri servizi, vede il debutto dei box office fisici per la vendita dei biglietti in città durante la settimana e nuove partnership commerciali con enti e società di tutta la Toscana legate al biglietto d’ingresso delle sfilate, oltre all’ingresso fra gli sponsor e i sostenitori della locale sezione dell’Avis.

I biglietti

Saranno quattro i box office che apriranno in città e che permetteranno ai follonichesi di acquistare comodamente il proprio ticket in qualsiasi momento: lo Iat – Ufficio del turismo in via Roma, il MeQ, l’agenzia viaggi Travel Today in via Colombo e il Bricolarge in via Aurelia, ai quali chiunque potrà rivolgersi per garantirsi il proprio biglietto, la prevendita sarà attiva fin da oggi per tutte e quattro le sfilate delle domeniche primo, 8, 15 e sabato 21 febbraio.

Da oggi è inoltre attiva anche la prevendita on line dei biglietti sul sito del Carnevale di Follonica grazie alla nuova partnership avviata con la piattaforma Ticketnation.

Nuove anche le modalità di vendita il giorno della sfilata: da quest’anno infatti le casse saranno aperte dalla mattina del giorno dei corsi mascherati e non saranno più fisicamente collocate sugli ingressi della manifestazione, ma in tre punti nelle vicinanze del percorso situati in piazza Sivieri, in piazza Guerrazzi e in via Palermo, in modo da facilitare lo scorrimento del flusso di spettatori.

Importante poi in questo senso la confermata partnership con la Vab, che ancora una volta sarà al fianco dell’Associazione Carnevale sia per il servizio di biglietteria agli ingressi che rinnovando la collaborazione legata alla logistica dell’evento, e con la Croce Rossa Italiana, altra associazione che da sempre ha garantito il suo supporto alla perfetta riuscita degli eventi.

Radio Diffusione Follonica sarà la radio partner del Carnevale durante le sfilate nel corso mascherato.

Torna poi l’iniziativa “Il Carnevale ti apre le porte della Maremma” che vede numerose scontistiche legate ai biglietti della manifestazione. Tante le conferme, ma numerose anche le nuove collaborazioni: a quelle già attivate lo scorso anno con i Parchi della Val di Cornia (sconto del 20 per cento nei giorni di apertura da usufruire entro il 30 giugno), con il Magma (ingresso gratuito), con i musei civici di Massa Marittima (sconto ridotto), con i musei del Comune di Gavorrano (sconto del 20 per cento da aprile a settembre), con il Mubia di Monterotondo Marittimo (accesso ridotto a 5 euro e sconto su noleggio di visori 3D), con i musei di Castiglione della Pescaia (ingressi gratuiti o scontati a seconda del sito) e con i ristoratori di Follonica (sconto 20 per cento dal sabato al lunedì di Carnevale nei locali aderenti), si aggiungono quest’anno il Comune di Grosseto (sconto del 50 per cento sui musei cittadini) e la Provincia di Grosseto (ingresso ridotto al Oarco naturale della Maremma), il cinema Astra di Follonica (ingresso ridotto, esclusi i gironi festivi e prefestivi), il Summer Nights Festival (sconto agli eventi del programma dell’estate 2026), l’Acquarium Mondo Marino di Valpiana (ingresso ridotto) e l’Acquario di Livorno del gruppo Costa Edutainment (ingresso ridotto con sconti per adulti e bambini).

Confermati anche i pacchetti turistici che legheranno il Carnevale con altre risorse e opportunità del territorio elaborati con TravelToday e il portale Visitmaremma.it.

Una nuova partnership è stata poi avviata con la sezione di Follonica dell’Avis, che diventa uno degli sponsor e dei sostenitori del Carnevale confermando il suo profondo radicamento nel territorio nell’ottica di sensibilizzare ulteriormente la popolazione verso la donazione del sangue.

“Abbiamo presentato oggi – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – una buona parte dell’edizione 2026 del Carnevale di Follonica e soprattutto le tante collaborazioni, nuove e già in atto, che stanno contribuendo a far crescere la manifestazione. Anche quest’anno ci saranno tanti eventi collaterali da non perdere, di cui abbiamo anticipato oggi il programma. Ringrazio uno per uno tutti coloro che danno forza alla nostra manifestazione, l’obiettivo condiviso è farla crescere sempre più”.

Il programma del Carnevale 2026

Sabato 31 gennaio

Ore 16: arrivo di Re Carnevale (Comune di Follonica, piazza a Mare e piazza Sivieri)

Dal 1° al 6 febbraio: al casello idraulico in via Roma, mostra dei pittori follonichesi

Domenica 1° febbraio

Ore 7.15: 36a Coppa Carnevale memorial Biagetti, gara di pesca subacquea presso la Lni, in viale Italia 321

Ore 14.30: prima sfilata dei carri allegorici

Giovedì 5 febbraio

Ore 21.00; alla Fonderia n°1, concerto della banda cittadina “G. Puccini” con le reginette dei rioni

Dal 7 al 13 febbraio; al casello idraulico di via Roma, mostra della scuola di cartapesta

Domenica 8 febbraio

Ore 14.30: seconda sfilata dei carri allegorici con la presenza delle giurie di reginetta, mascherata a terra e carro e proclamazione di Miss Carnevale al termine della sfilata

Giovedì 12 febbraio

Ore 15.00: alla Rsa Marina di Levante, “Carnevale degli anziani” (in collaborazione con la Fondazione Noi del Golfo)

Ore 20.00: al dancing Bolero, cena e veglione di Carnevale

Venerdì 13 febbraio

Ore 15.00: al centro diurno La Ginestra, “Carnevale dell’Amicizia” (in collaborazione con la Fondazione Noi del Golfo)

Sabato 14 febbraio

Ore 15.30: al Bricolarge, in via Aurelia, “Carnevale dei Bambini”

Sabato 14 e domenica 15 febbraio; “Lo sbaracco di Carnevale”, organizzato dal Centro commerciale naturale

Domenica 15 febbraio

Ore 14.30: terza sfilata dei carri allegorici con la presenza delle giurie di mascherata a terra e carro

Sabato 21 febbraio

Torneo di Footgolf sulla spiaggia, con partenza da Aloha Beach, in favore dell’associazione Airc

Dalle 17.00: quarta e ultima sfilata dei carri allegorici, con la presenza della Ciclostorica Leopoldina; premiazioni finali del miglior carro e della migliore mascherata a terra, animazione in piazza con Rdf e Drago Dj

Domenica 22 febbraio

Mattina cicloturistica alla presenza di Claudio Chiappucci con Freebike e Impero Caffè

Ore 16.00: “Carnevale balla in piazza”, con le discoteche Alegria, Sox, Tartana

Domenica 1° marzo

Dalle 9.30; al Follonica Sporting Club, torneo di Padel del Carnevale (data da confermare)

“Vetrine vestite a Carnevale”: concorso per la migliore vetrina e il miglior spazio interno delle attività commerciali cittadine.

Date da definire: sfilata nel centro della città dei piccoli carri realizzati dagli studenti delle scuole medie, con la collaborazione della scuola di cartapesta.