Pericolo truffe: ecco le raccomandazioni di Enel

Grosseto. In seguito ad alcune segnalazioni di tentativi di truffa, sia telefonici che porta a porta, provenienti da Grosseto e da alcune zone del territorio provinciale, Enel Energia torna a fornire consigli utili sul territorio per difendersi dalle truffe a domicilio, telefoniche e online in materia di energia elettrica e gas.

Le truffe

Per quanto concerne le proposte di contratti “porta a porta”, chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel Energia, che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, deve essere munito di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento. Se qualcuno si presenta al domicilio a nome dell’azienda bisogna sempre chiedere di visionare il tesserino con tutti i riferimenti. Inoltre, nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel. Al pari degli altri operatori presenti sul libero mercato, anche Enel Energia si avvale di agenti specializzati che possono presentare le nuove offerte al domicilio dei clienti: si tratta sempre di persone con tesserino di riconoscimento con indicazione del rapporto di smart agent o dell’agenzia partner incaricata della vendita.

Nel dettaglio, Enel Energia può proporre attraverso i propri canali digitali e fisici consulenze personalizzate per offerte di energia elettrica (proveniente 100% da fonti rinnovabili) e gas adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas), anche alla luce della chiusura dei rispettivi mercati tutelati di gas (da inizio 2024) e luce (dal 1° luglio 2024 per i clienti domestici non vulnerabili; per agevolare la transizione verso il mercato libero dell’energia elettrica, l’Area ha previsto un percorso graduale). Inoltre, i cittadini possono rivolgersi agli spazi Enel presenti sul territorio.

In caso di visite al domicilio, per ulteriore verifica il cliente può accertare con una telefonata al numero verde 800.900860 che l’agenzia di vendita faccia realmente parte di quelle che lavorano per Enel Energia. Chi presenta offerte per conto di Enel Energia è in possesso di moduli e materiali informativi chiaramente riferibili all’azienda. Enel Energia invita quindi a richiederne la visione e ricorda che è comunque opportuno leggere bene prima di firmare ogni documento. Chi propone contratti può richiedere di visionare l’ultima fattura per individuare insieme al cliente la proposta più adeguata ai suoi consumi e, solo in caso di adesione ad un’offerta, la bolletta può essere utilizzata per recuperare i dati relativi alla fornitura.

Gli agenti di Enel Energia possono presentarsi al domicilio dei clienti anche senza appuntamento, l’importante è che rispettino la condotta suddetta. Nessun incaricato Enel Energia riferisce ai cittadini che è obbligatorio “aggiornare” la propria fornitura, perché per chi è già cliente Enel Energia tutte le comunicazioni, compresi eventuali aggiornamenti contrattuali, arrivano con bolletta cartacea o bolletta web, in base al canale di comunicazione ufficiale scelto dal cliente. Se qualcuno afferma il contrario, quindi, non lavora per Enel Energia e si tratta di un tentativo di truffa.

A proposito delle truffe a domicilio, Enel Energia segnala anche che né i propri dipendenti, né gli agenti specializzati si occupano della sostituzione dei contatori, attività curata da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che in questo periodo in alcune zone della Toscana sta concludendo l’installazione della nuova generazione di contatori con accesso al solo vano contatori – e non agli impianti privati – e senza alcun costo per i clienti.

Per quanto concerne il pericolo truffe online, a seguito di nuove segnalazioni in merito a comunicazioni dal contenuto ingannevole, inviate da un indirizzo e-mail solo all’apparenza riferito ad una società del Gruppo Enel, l’Azienda raccomanda di prestare attenzione a richieste via mail di codici personali o dati riservati (per esempio user, password, codici di accesso) poiché Enel Energia non li richiede mai. La società del Gruppo Enel, che opera sul mercato libero di elettricità e gas, invita chiunque riceva una e-mail o sms sospetti a non aprire ,né a cliccare sui link presenti all’interno dei testi, a non scaricare, né aprire allegati, e a verificare l’autenticità della richiesta attraverso i consueti canali di contatto: numero verde 800.900.860, sito www.enel.it ed i già citati Spazi Enel distribuiti sul territorio cittadino e provinciale.

Per i tentativi di truffa telefonici, infine, la società energetica precisa che non opera attraverso pratiche commerciali scorrette, né utilizza sistemi di chiamate automatizzate; i numeri telefonici autorizzati da Enel Energia possono essere verificati sulla pagina dedicata del sito web della società (https://www.enel.it/it/supporto/faq/verifica-chi-ti-ha-chiamato) e i cittadini possono rivolgersi ai canali di contatto ufficiali per ogni segnalazione. La società adotta un modello ispirato a criteri di eticità e trasparenza e richiede ai propri partner di attenersi scrupolosamente a tali criteri, sanzionando e denunciando puntualmente alle Autorità competenti tutte le pratiche commerciali scorrette di cui viene a conoscenza, compresa quella delle chiamate da segreterie telefoniche.

Enel Energia ha rilevato come il fenomeno fraudolento dell’esistenza di operatori abusivi – che si spacciano per agenti di Enel Energia al fine di ottenere l’attenzione dell’interlocutore, per poi offrire nel corso della telefonata contratti con terzi concorrenti – esponga la società stessa a danni rilevanti anche sotto il profilo dell’immagine. Enel Energia garantisce la riservatezza dei dati dei propri clienti e adotta tutte le misure tecniche e organizzative per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di data protection (Gdpr).