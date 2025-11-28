Salute mentale, le associazioni: “Muro di gomma dalle istituzioni, in Maremma è un argomento tabù”

Grosseto. “Sull’onda dei problemi emersi a mezzo stampa inerenti alla gravità dei servizi sulla salute mentale di Grosseto, l’associazione Iron Mamme OdV – Autismo Grosseto insieme all’associazione Aipd di Grosseto, all’associazione Biglie Sciolte di Follonica e all’sssociazione Pollyanna della zona Amiata hanno richiesto un incontro informativo con il Prefetto di Grosseto Dott.ssa Paola Berardino”.

A dichiarlo, in un comunicato, sono Simona Vasile, presidente dell’associazione Iron Mamme – Autismo Grosseto, Sara Restante, presidente dell’Aid di Grosseto, Elena Chelotti, presidente di Biglie Sciolte di Follonica, Catuscia Forti, di Pollyanna Amiata.

“L’incontro si è tenuto nell’ufficio di Gabinetto in Prefettura l’11 novembre scorso, dove sono state convocate anche le parti interessate: la dott.ssa Galli, responsabile della Asl per la salute mentale, la dott.ssa Barbi, in qualità di direttore della zona distretto della Società della Salute, e l’assessore al sociale Carla Minacci, per rappresentare il Comune di Grosseto – continua la nota –. La riunione si è incentrata prevalentemente sulla focalizzazione dell’emergenza, data dalla carenza dei servizi e personale, che ricadono sulle famiglie dei disabili, creando un vero e proprio problema sociale ad ampio respiro”.

“Le associazioni hanno fatto una lunga esposizione sulla globalità di come dovrebbe essere fatta la presa in carico dei servizi sanitari, sociali e socio-assistenziali – prosegue il comunicato -, portando alla luce la suddivisione delle competenze e delle responsabilità, avvallate dai documenti:

Lea nazionali;

dai protocolli delle Delibere regionali Asl;

dalle delibere sui servizi di competenza comunale e provinciale;

dal regolamento del Servizio educativo domiciliare e territoriale della Società della Salute – Coeso;

tutti protocolli che sono disattesi da anni”.

“Quello che ne è emerso è stato particolarmente desolante – sottolineano le associazioni -.La Asl ha dimostrato di compiere sforzi per ricercare personale attraverso bandi di selezione per assumere a breve 4 professionisti (anche se a tutt’oggi non si vedono benefici, sopratutto per i Glo scolastici che vengono fatti, nella maggior parte dei casi, senza i professionisti sanitari). Dalla Società della Salute non è arrivata alcuna risposta, se non quella di trasformare gli utenti disabili in voci di spesa troppo onerosa (troppi utenti e pochissimi fondi). L’assessore al sociale ha spiegato che il Comune di Grosseto investe cifre importanti che riguardano esclusivamente l’impegno economico sempre più elevato nelle scuole. Non c’è stata la volontà di far capire alle persone presenti che, sul territorio grossetano (dalla montagna al mare) manca completamente un welfare mirato sulla presa di cura delle persone che rientrano nella sfera della salute mentale. I casi sono in aumento esponenziale ed ancora non vengono fatti interventi specifici a lunga scadenza per questo tipo di patologie. L’Asl, i Comuni, la Società della Salute e la Provincia devono parlare tutti insieme nel risolvere questo dramma sociale che diventa sempre più grande”.

“Viene tirata da tutte le parti una coperta che è già fin troppo corta da anni, dove la mancanza della presa in carico globale sui bambini e ragazzi di oggi porterà ad avere nel prossimo futuro tanti giovani adulti scompensati, con bisogni assistenziali molto più onerosi per le casse amministrative e senza strutture adeguate sul territorio – continua la nota -. E’ stato sottolineato che, sulla base dei numeri (enormi) degli utenti, non c’e’ ancora una vera assistenza agli adulti:

nell’ottica di rispetto sui bisogni nei loro progetti di vita;

nelle autodeterminazioni di uscita dai nuclei familiari attraverso i co-housing ed il lavoro;

dell’assenza totale di strutture per il riassetto comportamentale in caso di emergenza;

sopratutto abbiamo evidenziato che ancora non c’è alcun protocollo attivato per il Durantedopodinoi”.

“La dott.ssa Berardino (il Prefetto), anche se rimasta colpita dal quadro generale, oltre che suggerire miglioramenti sulle comunicazioni tra le parti, ha però affermato che sono problemi che esulano dalle proprie competenze – sottolinea la nota -. Come associazioni speravamo che, segnalandlLe il problema sociale in ricaduta sulle spalle delle famiglie di migliaia di utenti abbandonati nella provincia di Grosseto, si potesse smuovere qualcosa; invece nulla. Ci siamo scontrati davanti al solito muro di gomma, dove i responsabili amministrativi si sono arroccati nelle loro posizioni, senza voler nemmeno tentare di provare strade alternative per trovare soluzioni più efficaci. In questo periodo il Coeso sta pubblicizzando e progettando il nuovo Piano integrato di salute 2026-2028, dove è stata inizialmente rimarcata l’importanza dell’integrazione sui servizi della salute mentale. Agli Enti del Terzo Settore è stato somministrato un questionario, dove segnalare le criticità: l’esito di questo confronto peroò ha portato a programmare soltanto investimenti sul territorio grossetano per i disagi psichici dati dal periodo post Covid”.

“Ennesima dimostrazione che la salute mentale a Grosseto è un vero e proprio tabù ed i problemi annessi per chi vive questa realtà ogni giorno resteranno ancora completamente snobbati: saranno sperperati fondi utili alla causa per i prossimi 3 anni. Il 3 dicembre sarà di nuovo la Giornata mondiale sulla disabilità, dove le amministrazioni (Comuni e Provincia ) faranno a gara ad accendere luci, sventolare bandiere e parlare di finta inclusione sociale … dove invece sono proprio loro, i primi, ad ignorare le nostre richieste e non ascoltare i nostri problemi – termina il comunicato -. Possiamo solo con tristezza aspettare di leggere sulle testate delle cronache locali i futuri drammi dell’assenza di questi servizi, trasformando le criticità tralasciate diventino tragedie”.