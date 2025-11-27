Home AttualitàQuattro nuovi agenti della Municipale a tempo pieno e indeterminato: come partecipare al concorso
Quattro nuovi agenti della Municipale a tempo pieno e indeterminato: come partecipare al concorso

Grosseto. Il Comune di Grosseto rende noto che sarà indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato, profilo agente di Polizia Municipale. Per le posizioni è previsto un inquadramento in area istruttori, ex categoria C del Ccnl.

Sarà possibile compilare la domanda dalle 10 del 28 novembre alle 10 del 18 dicembre 2025, compilando l’apposito modulo elettronico attraverso il portale del reclutamento inPA cui si accede anche dal sito istituzionale del Comune di Grosseto – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Concorsi.

Link diretto: https://www.comune.grosseto.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorsi/concorso-pubblico-per-esami-per-la-copertura-n-4-quattro-posti-a-tempo-pieno-e-indeterminato-profilo-agente-di-polizia-municipale-area-istruttori-ex-cat-c-ccnl/

