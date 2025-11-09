“L’hospice, luogo di vita, luogo di scelte”: il Misericordia celebra la Giornata delle cure palliative

Grosseto. In occasione di San Martino, ricorrenza a carattere nazionale della Giornata delle cure palliative, all’ospedale Misericordia di Grosseto si terrà l’iniziativa «L’hospice, luogo di vita, luogo di scelte».

Le cure palliative sono un approccio di assistenza totale per persone con malattie croniche evolutive, focalizzato sul miglioramento della qualità della vita del paziente e della famiglia. L’obiettivo della giornata è promuovere la consapevolezza sulle cure palliative, la loro importanza e il diritto di accesso a questa assistenza. Inoltre, si tratta di valorizzare l’hospice come luogo di vita, di eventi dove le persone e le famiglie sono sostenute da un’équipe professionale attenta in primis al rispetto della dignità della persona.

Il programma delle iniziative

L’appuntamento è per martedì 11 novembre alle 11 nella sala d’attesa all’ingresso del presidio sanitario di via Senese. In questa edizione il programma prevede una mostra fotografica che rimarrà visibile fino a mercoledì 12 novembre. Le studentesse e gli studenti del corso di laurea di Scienze infermieristiche arricchiranno l’incontro con letture di memorie di familiari e ospiti dell’hospice.

«Sarà un momento significativo – dichiara Anna Paola Pecci – responsabile dell’Unità funzionale cure palliative di Grosseto, a testimonianza di un aspetto prioritario, quello della tutela della vita e della dignità nel percorso di cure palliative. Vogliamo dedicare questa edizione alla dottoressa Chiara Cancemi, prematuramente scomparsa, per tanti anni parte della famiglia dell’hospice. Il suo esempio ci ha testimoniato sempre il senso di appartenenza al mondo delle cure palliative ed in particolare alla nostra struttura di assistenza, dove conserveremo sempre il suo ricordo e il suo insegnamento».

Nel corso dell’incontro ci sarà anche un momento musicale grazie alla violinista Daniela Rocchi.

Nella foto: in alto da sinistra Sabrina Dotti (infermiera), Federica Finocchi (psicoterapeuta); sotto da sinistra Lucia Franci (istruttrice cinofila con il cane Bernardo), Anna Paola Pecci (responsabile dell’Unità funzionale cure Palliative di Grosseto), Cecilia Marini (palliativista)